iHerb annonce une importante expansion mondiale de ses livraisons





PASADENA, Californie, 17 août 2020 /CNW/ - iHerb, le chef de file mondial du commerce électronique de produits de beauté et de santé, offrira ses produits dans 23 pays de plus, ce qui marque l'une des plus importantes expansions dans l'histoire de l'entreprise. Ceux-ci s'ajoutent aux 165 pays et territoires que iHerb sert déjà.

Voici les pays nouvellement desservis : Algérie, Anguilla, Bénin, Bhoutan, Bonaire, Cameroun, Djibouti, îles Malouines, Gabon, Ghana, République de Guinée, Kiribati, Malawi, Népal, Nigéria, Pakistan, Rwanda, Sainte-Hélène, Sao Tomé-et-Principe, Eswatini (Swaziland), Tonga, îles Turques-et-Caïques, Ouganda. Bon nombre des habitants de ces nations vivent dans des communautés rurales et sont éloignés des détaillants vendant des produits de beauté et de santé ainsi que des produits naturels.

« Nous sommes ravis d'offrir la meilleure sélection de produits naturels sur Terre au meilleur prix possible et livrés de la manière la plus pratique qui soit aux clients de ces pays qui, avant aujourd'hui, avaient de la difficulté à se procurer les produits essentiels que iHerb fournit », soutient Miriee Chang, directrice de l'exploitation à iHerb Logistics. « Nous sommes heureux de servir maintenant 188 pays et territoires et avons hâte d'en ajouter d'autres à la liste. »

« Il est particulièrement important pendant la pandémie mondiale de COVID que chaque personne soit également capable d'améliorer son état de santé et sa qualité de vie », soutient Emun Zabihi, président de iHerb. « La société iHerb est fière de contribuer au bien-être des gens de la planète tout entière. »

La disponibilité accrue de iHerb est rendue possible grâce à un partenariat avec DHL Express, une entreprise de livraison mondiale.

iHerb a investi massivement pour offrir la meilleure valeur globale pour plus de 30 000 produits naturels de marques de qualité, expédiant ceux-ci directement depuis ses installations ultramodernes climatisées. Cette plus grande accessibilité témoigne une fois de plus de l'engagement de iHerb envers la qualité, l'expérience client et la livraison sécuritaire de produits de santé et de mieux-être au domicile de sa clientèle.

À propos de iHerb : iHerb est l'un des plus importants cybercommerçants établis aux États-Unis, offrant 30 000 produits créés par 1 200 bannières de premier rang à des millions de clients partout dans le monde. iHerb expédie les produits directement à sa clientèle dans plus de 150 pays depuis des entrepôts ultramodernes climatisés certifiés GMP. Depuis 1996, iHerb ne cesse d'innover pour offrir les produits de la plus grande qualité au meilleur prix possible et les livrer à ses clients de la manière la plus pratique qui soit. https://www.iherb.com/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/742063/iHerb_Logo.jpg

SOURCE iHerb

Communiqué envoyé le 17 août 2020 à 13:35 et diffusé par :