Un nouveau héros des soins de la peau arrive au Canada avec le lancement de ZERO par Skin Academy chez Shoppers Drug Mart et Pharmaprix





Une entreprise du Royaume-Uni vise à redéfinir la beauté naturelle en alliant des formulations 100 % naturelles et végétaliennes à base de plantes à un approvisionnement et des emballages durables

TORONTO, le 17 août 2020 /CNW/ - Skin Academy, l'une des plus grandes entreprises de création et de développement de produits de soins personnels du Royaume-Uni, lance ZERO, sa marque innovatrice de soins de la peau entièrement naturels, offerte exclusivement chez Shoppers Drug Mart et Pharmaprix au Canada. Forte de son expertise en soins de la peau au cours des dernières décennies et soutenue par l'équipe de développement de produits de nouvelle génération de l'entreprise, ZERO par Skin Academy a emboîté le pas de la clientèle millénaire, qui recherche de plus en plus des produits de beauté à la fois efficaces et axés sur la responsabilité sociale. Cela a mené à la création d'une gamme de soins de la peau entièrement naturels et végétaliens à base de plantes, pensés pour être aussi respectueux de la peau que de la planète grâce à des ingrédients végétaux certifiés de sources durables et à des emballages écologiques.

« Nous croyons que la nature a le pouvoir de nourrir la peau, et nous avons recueilli certains des ingrédients végétaux les plus apaisants, hydratants et revitalisants, obtenus de la manière la plus éthique et durable possible », déclare Holly Wagman, chef du développement des nouveaux produits chez Skin Academy et force directrice de la marque ZERO. Elle décrit ainsi l'objectif de l'entreprise de trouver le parfait mélange de végétaux bénéfiques pour la peau ainsi que son désir de réduire notre empreinte écologique collective : « En tant que développeuse d'une marque beauté qui cherche à réimaginer les soins de la peau traditionnels, il était important pour moi de penser différemment pour m'assurer que tous les aspects des produits ZERO et leurs emballages soient aussi sécuritaires pour l'environnement que pour notre peau. »

Les ingrédients réfléchis et dérivés de plantes obtenus de manière durable sont à la base de la gamme ZERO, notamment le beurre de karité, l'huile de coco, l'huile de Sacha Inchi et l'huile d'amande douce, qui permettent à la gamme d'offrir une combinaison puissante de bienfaits nourrissants et hydratants bien connus. De plus, l'extrait de thé vert confère un boost revitalisant à la crème de nuit, alors que les amandes d'abricot broyées de l'exfoliant pour le visage procurent un effet de gommage doux à la peau. La gamme ZERO contient des agents de conservation à base de plantes; elle est naturellement parfumée d'un mélange d'huiles d'orange douce, de camomille, d'ylang-ylang, de géranium et de jasmin.

Les formulations ZERO à base de plantes sont certifiées comme étant 100 % dérivées de sources naturelles par SGS, l'entreprise chef de file mondiale de l'inspection, du contrôle, de l'analyse et de la certification. La gamme est végétalienne et respectueuse des animaux, car aucun produit ni ingrédient individuel n'est testé sur ces derniers.

« Nous nous engageons à adopter les meilleures pratiques internationales en ce qui a trait à l'approvisionnement durable d'ingrédients naturels dérivés de plantes et de matériaux d'emballage, ainsi qu'à la recyclabilité », souligne Michelle Zuther, chef du marketing international chez Skin Academy. « En gardant la durabilité au coeur de toutes nos activités, nous pouvons minimiser nos répercussions environnementales tout en rendant plus facile pour les consommateurs de faire de meilleurs choix pour la planète. »

Les produits ZERO sont offerts dans des emballages durables et entièrement recyclables :

Les emballages en carton des produits ZERO sont entièrement recyclables et faits à 15 % de papier recyclé de source durable. Nous nous engageons à utiliser du papier recyclé à 100 % d'ici 2021.

Les tubes ZERO sont entièrement recyclables et faits en éthanol de canne à sucre de source durable - chaque tube est doté du sceau « Je suis vert », garant de sa composition à base bio.

Les couvercles en bambou ZERO sont de source durable et compostables.

Les inserts et rondelles ZERO sont faits de plastique RPC et peuvent être recyclés.

Les pots de verre ZERO sont entièrement recyclables et réutilisables.

La gamme canadienne de produits ZERO comprend six soins convenant à tous les types de peau :



Nettoyant pour le visage ZERO (100 ml) : Ce gel nettoyant doux et entièrement naturel comporte un mélange unique d'huiles de coco, d'amande douce et de Sacha Inchi qui rafraîchit et hydrate la peau.

Ce gel nettoyant doux et entièrement naturel comporte un mélange unique d'huiles de coco, d'amande douce et de Sacha Inchi qui rafraîchit et hydrate la peau. Exfoliant pour le visage ZERO (100 ml) : Cet exfoliant pour le visage doux et entièrement naturel convient à un usage quotidien. Son mélange d'huiles végétales (huiles de Sacha Inchi, d'amande douce et de coco) nourrit et adoucit la peau, tandis que des amandes d'abricot finement broyées aident à lisser et à illuminer le teint.

Cet exfoliant pour le visage doux et entièrement naturel convient à un usage quotidien. Son mélange d'huiles végétales (huiles de Sacha Inchi, d'amande douce et de coco) nourrit et adoucit la peau, tandis que des amandes d'abricot finement broyées aident à lisser et à illuminer le teint. Crème de jour ZERO (50 ml) : Cette crème de jour ultraefficace à base de plantes hydrate, apaise et nourrit l'épiderme en profondeur. Sa formule à usage quotidien est enrichie de beurre de karité, connu pour ses propriétés réparatrices, et d'huile de coco pour hydrater la peau à longueur de journée.

Cette crème de jour ultraefficace à base de plantes hydrate, apaise et nourrit l'épiderme en profondeur. Sa formule à usage quotidien est enrichie de beurre de karité, connu pour ses propriétés réparatrices, et d'huile de coco pour hydrater la peau à longueur de journée. Crème de nuit ZERO (50 ml) : Cette crème nourrissante à base de plantes revitalise la peau durant le sommeil. Enrichie de beurre de karité naturellement réparateur et d'extrait de thé vert régénérant, elle rétablit et hydrate l'épiderme, lui conférant une apparence fraîche et reposée au réveil.

Cette crème nourrissante à base de plantes revitalise la peau durant le sommeil. Enrichie de beurre de karité naturellement réparateur et d'extrait de thé vert régénérant, elle rétablit et hydrate l'épiderme, lui conférant une apparence fraîche et reposée au réveil. Crème contour des yeux ZERO (25 ml) : Enrichie de beurre de karité reconnu pour ses propriétés réparatrices et d'huile de coco profondément hydratante, cette crème conçue pour le contour de l'oeil nourrit la peau délicate de cette région du visage.

Enrichie de beurre de karité reconnu pour ses propriétés réparatrices et d'huile de coco profondément hydratante, cette crème conçue pour le contour de l'oeil nourrit la peau délicate de cette région du visage. Crème pour les mains et les ongles ZERO (50 ml) : Cette crème riche et luxueuse qui s'absorbe rapidement est enrichie d'huiles d'amande douce, de coco et de Sacha Inchi ainsi que de beurre de karité pour aider à soulager les mains sèches et à garder la peau douce.

ZERO par Skin Academy est maintenant en vente au Canada exclusivement chez Shoppers Drug Mart et Pharmaprix au Québec ainsi que sur shoppersdrugmart.ca et pharmaprix.ca.

À propos de Skin Academy :

Skin Academy est l'un des plus grands manufacturiers de produits de soins personnels, de beauté et pour la peau au Royaume-Uni. La marque est une propriété de Quest Personal Care Global Limited, une entreprise de soins personnels familiale et fièrement britannique qui compte plus de 25 ans d'expertise dans la création et le développement de produits de beauté et de soins de la peau. Présente dans près de 80 marchés à l'échelle mondiale, elle offre son propre portfolio de marques internationales et agit également à titre de partenaire de marque maison pour des détaillants chef de file internationaux.

