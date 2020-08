La FCSSQ salue les mesures annoncées favorisant la réussite éducative





QUÉBEC, le 17 août 2020 /CNW Telbec/ - En vue de la prochaine rentrée scolaire, la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) salue les mesures annoncées aujourd'hui par le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge.

« Les centres de services scolaires ont une priorité : la réussite éducative des élèves, jeunes et adultes, fréquentant leurs établissements. Les mesures annoncées soutiendront cette priorité et donneront surtout la marge de manoeuvre au réseau pour consacrer les sommes et les ressources au bon endroit. Depuis plusieurs années, la Fédération demande une telle souplesse. Nous sommes heureux de constater qu'elle devient une réalité avec l'annonce d'aujourd'hui. Faire confiance au réseau scolaire et aux personnes qui y travaillent, c'est notre meilleure garantie de réussite », a affirmé le président-directeur général de la FCSSQ, M. Jacky Tremblay.

« Nous saluons aussi l'allégement annoncé concernant les sommes réservées aux élèves EHDAA. Les membres du personnel scolaire pourront offrir plus rapidement des services, pour mieux soutenir les élèves et leurs familles. Le réseau scolaire fera également écho à la campagne d'information destinée aux parents : les écoles sont prêtes à accueillir les élèves pour favoriser la réussite de toutes et de tous », a conclu M. Tremblay.

