The Health Bank entre en partenariat avec Nanotronics Health, LLC, pour distribuer des respirateurs non invasifs peu coûteux fabriqués aux États-Unis et fournir une assistance respiratoire aux patients pendant la pandémie de COVID-19

Salman Arif, PDG de The Health Bank (THB) Global, a annoncé aujourd'hui la formation d'un partenariat entre la société et Nanotronics Health, LLC, afin de distribuer le respirateur non invasif nHaleTM. Celui-ci sera commercialisé au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie du Sud (zone MENASA). The Health Bank formera également le personnel médical à l'utilisation du dispositif en vue de soutenir l'administration de traitements respiratoires non invasifs dans cette région.

« C'est dans le cadre de la recherche d'une solution de gestion des symptômes de la COVID-19 à l'aide de méthodes non invasives que nous nous sommes associés à Nanotronics Health, LLC, pour vendre et distribuer nHaleTM. Ce partenariat rend nHaleTM accessible aux patients et aux soignants du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord et d'Asie du Sud (zone MENASA) et leur permet de bénéficier d'une solution abordable de haute qualité », a déclaré Zarmina Jafar, responsable de la stratégie chez THB Global.

Nanotronics Health, LLC, a obtenu une autorisation d'utilisation en urgence (EUA ou Emergency Use Authorization) de la FDA américaine pour nHaleTM en vue d'une utilisation dans les établissements de soins de santé classiques, dans les espaces convertis en centres de soins destinés à un nombre important de patients atteints du coronavirus, ainsi qu'à domicile sur prescription médicale. Cette autorisation porte également sur la possibilité d'administration d'oxygène supplémentaire en parallèle à l'utilisation de nHaletm lorsqu'un professionnel des soins de santé qualifié en fait la prescription.

La ventilation non invasive est critique dans le cadre du traitement des patients atteints du coronavirus à l'hôpital et au-delà. Pour répondre à ce besoin, Nanotronics Health, LLC, a su exploiter sa vaste expertise interne, en intégrant IA avancée, système « Intelligent Factory Control » (IFC) et techniques d'ingénierie sophistiquées pour concevoir, élaborer et produire nHaleTM en moins de 90 jours.

« Nous avons mis nHaleTM au point dans le but de répondre au besoin urgent de solutions respiratoires non invasives destinées aux patients atteints de la COVID-19 », a affirmé Julie Orlando, présidente de Nanotronics Health, LLC. « Nous avons conçu notre dispositif afin qu'il soit confortable, de qualité et facile d'utilisation et nous mettons nHaleTM à disposition des patients à une fraction du coût d'autres respirateurs non invasifs. »

Nanotronics Health, LLC, a conçu et élaboré nHaletm pour assister les adultes atteints de la COVID-19 mais encore capables de respirer spontanément. Le dispositif est destiné à être utilisé dans des situations où le pronostic vital du patient n'est pas engagé, par exemple lorsqu'un patient requiert une assistance respiratoire, mais susceptible d'être non invasive selon les protocoles médicaux standard.

À propos de The Health Bank

The Health Bank (THB) est une société internationale de gestion de la santé basée sur la technologie qui propose aux particuliers, aux familles et aux entreprises un ensemble de services hospitaliers virtuels dans le but de soutenir et de gérer leur santé et leur bien-être. En mettant fortement l'accent sur la prévention et le bien-être, nous donnons la possibilité à nos membres d'être proactifs et d'adopter un mode de vie sain à long terme tout en agissant sur la prévention des pathologies grâce à nos programmes axés sur la télésurveillance et la médecine de précision.

Notre expertise en matière de soins de santé personnalisés permet à nos membres et à leurs proches de rester sereins lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés médicales graves ou chroniques, aussi complexes soient-elles.

À propos de Nanotronics Health, LLC

Nanotronics Health, LLC, est une filiale de et est gérée par Nanotronics. La société utilise le système « Intelligent Factory Control » (IFC) pour mettre au point et produire à l'échelle commerciale des dispositifs médicaux abordables, accessibles et bien conçus. Notre premier produit, nHaletm, un respirateur non invasif, a été élaboré, fabriqué et a obtenu une autorisation d'utilisation en urgence de la FDA en 90 jours afin de traiter les patients atteints du coronavirus. Nanotronics Health, LLC, a immédiatement lancé la production et l'expédition des dispositifs après l'octroi de l'autorisation.

À propos de nHaleTM

nHaletm est un dispositif de pression positive à deux niveaux conçu pour fournir une assistance respiratoire chez les adultes atteints du coronavirus pesant plus de 30 kg et encore capables de respirer spontanément. Il s'agit d'un respirateur non invasif mis au point pour une utilisation dans des situations où le pronostic vital des patients n'est pas engagé et où ceux-ci respirent spontanément, comme les patients nécessitant une assistance respiratoire mais susceptible d'être non invasive selon les protocoles médicaux standard.

L'appareil est destiné à être utilisé dans les établissements de soins de santé classiques (par exemple les hôpitaux, résidences-services et maisons de retraite), ainsi que dans les espaces convertis pour soigner un grand nombre de patients atteints de la COVID-19 (par exemple les centres de congrès, résidences universitaires, motels, etc.). nHaletm peut également être utilisé à domicile, sur prescription médicale.

De l'oxygène supplémentaire peut être administré à l'aide du dispositif nHaletm en vue d'augmenter la concentration en oxygène de l'air insufflé au patient uniquement sur prescription et sous la supervision d'un professionnel des soins de santé qualifié. Les avertissements doivent être pris en compte en cas d'oxygénothérapie à l'aide du dispositif nHaletm.

Nanotronics Health LLC, une filiale de Nanotronics, a mobilisé la vaste expertise interne de Nanotronics pour intégrer IA avancée, système « Intelligent Factory Control » (IFC) et techniques d'ingénierie sophistiquées, et concevoir ainsi un appareil facile à produire à l'échelle commerciale et à faible coût afin d'accroître son accessibilité à tous les Américains. nHaletm a été créé dans un souci de confort, de simplicité et de facilité d'utilisation, comme en atteste la présence d'un bouton unique.

nHaletm a obtenu une autorisation d'utilisation en urgence (Emergency Use Authorization, EUA) de la FDA américaine ; l'autorisation délivrée à nHaletm est uniquement valable pendant la durée des circonstances justifiant cette autorisation d'utilisation du dispositif en urgence ; nHaletm n'a été ni homologué ni approuvé par la FDA.

nHaletm est une marque commerciale de Nanotronics aux États-Unis et est disponible sur nanotronics.co/nhale.

