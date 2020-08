Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada du 17 août 2020





OTTAWA, ON, le 17 août 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, au lieu de faire une mise à jour en personne aux médias, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait la déclaration suivante :

« Il y a 122 087 cas confirmés de COVID-19 au Canada, dont 9 026 décès. Des personnes infectées, 89 % sont maintenant rétablies. À ce jour, des laboratoires de partout au Canada ont fait l'analyse des tests de dépistage de la COVID-19 de 4 778 360 personnes. Au cours de la dernière semaine, en moyenne 43 000 personnes ont été testées chaque jour, et 0,9 % ont reçu un résultat positif. Au cours des dernières semaines, les chiffres quotidiens nationaux allaient de 350 à 500 cas; plus de 380 cas ont été signalés chaque jour au cours des sept derniers jours.

Alors que les autorités de santé publique et les Canadiens partout au pays continuent de s'efforcer de limiter la propagation de la COVID-19, nous surveillons étroitement chaque jour les indicateurs de l'activité de la maladie, dont le nombre de nouveaux cas, le nombre de personnes hospitalisées et la proportion de personnes qui reçoivent un résultat positif. À l'heure actuelle, nos efforts nous indiquent que nous maintenons la propagation de la COVID-19 à un niveau gérable. Mais le virus circule toujours au Canada; nous ne devons surtout pas baisser la garde.

La forme que prendra notre courbe épidémique au fil du temps, y compris l'incidence que pourrait avoir la COVID-19 cet automne, dépendra de notre engagement collectif et des mesures que nous prendrons pour maintenir les taux d'infection faibles. D'après les modèles épidémiques, le contrôle de la COVID-19 repose sur la rapidité à laquelle les autorités de santé publique locales peuvent détecter et isoler tous les nouveaux cas, et repérer et mettre en quarantaine les contacts afin de limiter la propagation du virus. En même temps, nos modèles nous indiquent que les autorités de santé publique ne peuvent pas contrôler seules la COVID-19. Alors que nous continuons d'accroître notre capacité de tester les gens et de repérer les contacts partout au pays, les Canadiens demeurent notre première ligne de défense pour limiter la propagation et l'incidence de la COVID-19.

Nos simulations de modèles épidémiques, ainsi que les scénarios futurs qui en découlent sont influencés par le nombre de contacts étroits entre les gens. Moins les gens ont de contacts étroits, moins est élevé le nombre total de cas et de contacts que les autorités de santé publique locales doivent suivre et gérer en cas d'exposition au virus. Nous devons absolument protéger cette capacité pour nous assurer que les chaînes de transmission peuvent continuer d'être interrompues assez rapidement pour que la COVID-19 demeure gérable et éviter une résurgence importante des cas.

Pour plus d'information sur les travaux de modélisation de l'Agence de la santé publique du Canada, consultez notre page Web de modélisation mathématique.

Il existe plusieurs mesures de santé publique et précautions quotidiennes que nous pouvons tous prendre pour réduire le risque d'être infectés et de propager le virus à d'autres personnes susceptibles d'être gravement malades si elles contractent la COVID-19. En comprenant les risques, en respectant les directives de santé publique locales et en prenant les précautions appropriées, nous pourrons prendre des décisions éclairées pour nous protéger, protéger nos familles et nos collectivités. Vous trouverez des conseils et des renseignements supplémentaires ici. »

