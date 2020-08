Unies pour la relance de Montréal-Nord: la communauté fait preuve de solidarité





MONTRÉAL-NORD, le 17 août 2020 /CNW Telbec/ - La campagne de financement Choisir le commerce local à Montréal-Nord c'est payant ! réalisée par la CDEC Montréal-Nord et le Centre d'action bénévole de Montréal-Nord en collaboration avec La Ruche, la Caisse Desjardins et l'Arrondissement de Montréal-Nord est une réussite. Grâce aux 362 contributeurs, l'objectif d'amasser 50 000 $ avant le 5 août dernier a été atteint. Avec la bonification de 25 000 $, du fond de relance de la CDEC, c'est donc un total de 75 000$ qui seront remis aux commerçants participants !

De plus, grâce au programme du Coeur à l'achat de Desjardins, 25 000 $ seront remis à des organismes communautaires du quartier.

La CDEC Montréal-Nord et ses partenaires tiennent à remercier l'ensemble des contributeurs. Cet élan de solidarité permettra d'injecter de la liquidité dans l'économie locale tout en soutenant le développement social sur le territoire.

«Nous sommes très heureux de constater cet enthousiasme de la part des citoyens de Montréal-Nord pour les commerces locaux ! C'est grâce à leur soutien que les entrepreneurs d'ici pourront continuer de prospérer ».

- Jean-François Gosselin, directeur de la CDEC Montréal-Nord.

L'arrondissement de Montréal-Nord est heureux de soutenir le Projet de revitalisation des artères commerciales (PRAC) porté par la CDEC et, par le fait même, le fond de relance mis sur pied par l'organisme. Il s'agit d'un soutien de 266 000 $ par année qui vise entre autres le soutien aux commerçants, leur mobilisation et leur implication dans le développement de leurs artères et la réalisation de projets novateurs comme ce projet de sociofinancement.

«En ces temps difficiles, il est important de se serrer les coudes. C'est en travaillant tous ensemble et en se soutenant mutuellement que nous passerons au travers. La superbe réussite de cette campagne est un bon exemple de la solidarité qui caractérise Montréal-Nord. Nous tenons à féliciter l'ensemble des partenaires du projet ainsi que tous ceux qui ont participé à la campagne. Merci aux nombreux donateurs!».

- Christine Black, Mairesse de l'Arrondissement de Montréal-Nord.

Cette campagne s'inscrit dans le cadre du plan de relance économique et commerciale de l'initiative Montréal-Nord "Unies pour la relance" qui vise à stimuler l'économie du quartier et à soutenir les commerçants qui vivent des difficultés importantes en cette période de pandémie.

À propos de la CDEC Montréal-Nord

La mission de la CDEC Montréal-Nord est de répondre aux besoins socio-économiques exprimés par le milieu en développant, en mettant en oeuvre et en soutenant des projets structurants inclusifs et collectifs en agissant sur, la mobilisation et la concertation, le développement des compétences et de l'entrepreneuriat, la revitalisation commerciale et industrielle, la promotion et la valorisation du territoire.

À propos du Centre d'action bénévole Montréal-Nord

Bien ancré dans sa communauté depuis 1985, le Centre d'action bénévole se veut un carrefour de l'action bénévole, instrument de développement personnel et social, et une ressource d'aide significative pour la population. C'est également un regroupement de personnes soucieuses de la qualité de vie de leur communauté tout autant qu'un lieu démocratique d'échanges et de concertation, valorisant le respect, l'ouverture, l'entraide, la dignité et la solidarité.

Uni.e.s pour la relance

Le Plan de relance économique et commerciale de Montréal-Nord est porté par la Chambre de commerce et d'Industrie de Montréal-Nord, la CDEC de Montréal-Nord, Impulsion-Travail,PME-Montréal Est-de-l'Île et l'Arrondissement de Montréal-Nord. Il vise à soutenir les entrepreneurs et la population de Montréal-Nord dans leurs efforts pour remettre l'économie locale sur les rails à la suite de la pandémie de COVID-19. Il a pour objectifs de relancer les activités d'affaires, stimuler le dynamisme commercial, l'entrepreneuriat et les projets d'économie sociale et circulaire; d'accompagner les entreprises, les travailleurs et les chercheurs d'emplois; de promouvoir le territoire et attirer de nouveaux investisseurs.

