Le gouvernement du Québec accorde 546 000 $ à Radio Bellechasse-Etchemins pour ses futurs locaux





SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE, QC, le 17 août 2020 /CNW Telbec/ - La députée de Bellechasse et adjointe parlementaire du ministre de la Famille, Mme Stéphanie Lachance, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, est heureuse d'annoncer une aide financière de 546 000 $ à Radio Bellechasse-Etchemins, un joueur clé dans la diffusion de l'information et le développement du territoire de Bellechasse et des Etchemins.

Forcée de quitter ses locaux actuels, la station doit être relocalisée pour assurer la continuité des activités de Radio Bellechasse-Etchemins. Le nouvel emplacement de la station sera plus visible et plus grand, et il offrira des aménagements répondant aux standards du milieu. L'aide financière est allouée dans le cadre du programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications et permettra de couvrir une partie des frais liés à la réalisation du projet de relocalisation.

Citations :

« Les médias communautaires jouent un rôle primordial dans les régions, tant pour l'économie locale que sociale, et portent la voix des citoyens en étant bien ancrés dans leurs collectivités. À titre de ministre de la Culture et des Communications, je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui soutient ce secteur générant des centaines d'emplois et mobilisant de nombreux bénévoles dans la production d'un contenu de qualité essentiel à notre démocratie. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« L'aide financière annoncée aujourd'hui permettra à Radio Bellechasse-Etchemins de demeurer le fleuron que l'on connaît, soit une radio qui nous ressemble et qui nous rassemble, qui fait partie de notre identité depuis près de 30 ans. Je salue tous les partenaires qui contribueront à ce que mes concitoyens puissent rester aux premières loges de la vie culturelle, sociale, politique, économique et sportive dans Bellechasse et Les Etchemins. »

Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse et adjointe parlementaire du ministre de la Famille

Liens connexes :

Le programme Aide aux immobilisations

Ministère de la Culture et des Communications

@MCCQuebec

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Communiqué envoyé le 17 août 2020 à 11:00 et diffusé par :