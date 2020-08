Nouvelles mesures pour la réussite éducative : l'AQCS salue la marge de manoeuvre offerte aux centres de services scolaires





QUÉBEC, le 17 août 2020 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) constate avec satisfaction les mesures annoncées pour assurer la réussite éducative des élèves, en cette rentrée marquée par la pandémie. La souplesse accordée aux centres de services scolaires pour l'utilisation des montants est également une excellente nouvelle.

« Les milieux pourront consacrer les sommes selon les besoins bien précis des élèves, observés sur le terrain. Nous nous réjouissons par ailleurs de l'allègement de la reddition de compte à laquelle est astreint le personnel professionnel, afin d'accélérer l'offre de services aux élèves à besoins particuliers, dès la rentrée », souligne M. Jean-François Parent, président-directeur général de l'AQCS.

Les mesures financières annoncées par le ministre Jean-François Roberge, dont notamment des sommes pour les classes d'accueil, le raccrochage et l'embauche de professionnels, consolident le plan de la rentrée de septembre 2020. « Notre réseau est mieux outillé pour relever les défis de cet automne, et accompagner les élèves vers la réussite », soutient M. Jean-François Parent.

Profil de l'AQCS

L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) représente plus de 2?400 cadres oeuvrant au sein des 72 centres de services scolaires du Québec. Ils sont le rouage essentiel du réseau scolaire québécois. Ils occupent des fonctions de conseil et d'encadrement dans les centres administratifs, les établissements scolaires ainsi que dans les centres d'éducation aux adultes et de formation professionnelle des centres de services scolaires francophones et anglophones.

SOURCE Association québécoise des cadres scolaires (AQCS)

Communiqué envoyé le 17 août 2020 à 10:41 et diffusé par :