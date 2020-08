Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec présente trois nouvelles mesures pour un retour à l'école réussi





QUÉBEC, le 17 août 2020 /CNW Telbec/ - Après avoir actualisé son plan de match pour la rentrée scolaire, le gouvernement du Québec a présenté aujourd'hui trois nouvelles initiatives, qui permettront à tous les élèves de bénéficier de davantage de services directs et de combler les retards qui auraient pu se développer lors de la période de fermeture des écoles au printemps dernier. Le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie du Dr Égide Royer, psychologue, et de plusieurs partenaires et experts du réseau scolaire lors de son passage à l'école du Boisé.

Ces nouvelles initiatives s'additionnent à cinq mesures précédemment confirmées dans le réseau scolaire et portent à près de 100 millions de dollars l'ajout de sommes destinées à soutenir la consolidation des apprentissages et à favoriser l'engagement scolaire des élèves pour la prochaine année scolaire.

Nouvelle mesure dédiée pour soutenir encore mieux la réussite éducative, en contexte COVID

La première mesure prévoit un nouvel investissement de 20 millions de dollars visant à mettre en place différentes initiatives pour soutenir la réussite éducative des élèves. Elle permettra, par exemple, d'embaucher davantage d'enseignants, de professionnels et de tuteurs pour organiser des activités de rattrapage, de récupération et d'aide aux devoirs. Elle permettra également de mieux soutenir les élèves en difficulté et ceux ayant des difficultés d'apprentissage, telles que la dyslexie, un trouble du langage, un trouble du spectre de l'autisme ou un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, entre autres par l'augmentation de suivis pédagogiques individualisés. Les actions seront mises en place dès la rentrée et s'échelonneront tout au long de l'année, selon les besoins identifiés par les établissements scolaires dans leurs milieux respectifs.

Des centaines de milliers d'heures de services directs supplémentaires pour les élèves

En complément de cet investissement, le ministère de l'Éducation reconduit, sans condition, tous les budgets associés aux élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Ainsi, plutôt que de passer les premières semaines de la rentrée scolaire à compléter des démarches administratives, les orthopédagogues, psychoéducateurs, psychologues et autres professionnels ainsi que les enseignants et les membres du personnel scolaire pourront investir leurs énergies directement auprès des élèves vulnérables.

Le Ministère estime que cet allégement bureaucratique permettra d'allouer plus de 560 000 heures de plus en services directs aux élèves exclusivement pour les premières semaines de la rentrée.

Vaste campagne d'information en vue de la rentrée

Une vaste campagne de communication a également été déployée à la radio, à la télévision et sur les réseaux sociaux dans le but de sensibiliser les parents aux mesures mises en place pour assurer une rentrée réussie. Un premier volet portant sur les mesures de sécurité visant à offrir des milieux d'apprentissage sécuritaires est en cours.

Le deuxième volet de cette offensive, sur le thème Leur réussite, notre réussite et qui porte sur l'importance de fréquenter l'école et de persévérer, a officiellement été dévoilé aujourd'hui. C'est le psychologue Égide Royer, bien connu pour ses travaux sur l'abandon scolaire et l'adaptation à l'école, qui nous rappellera que la rentrée est importante pour les élèves et qu'il faut leur apporter tout notre soutien pour favoriser leur réussite.

Cinq mesures complémentaires

Ces mesures s'ajoutent aux cinq autres déjà confirmées au réseau scolaire et qui forment un ensemble cohérent et intégré pour soutenir le rattrapage et la persévérance dans le contexte de la Covid-19. Ce sont les suivantes :

18,7 M$ pour l'embauche de ressources professionnelles supplémentaires. Cette bonification représente l'ajout de l'équivalent de 350 nouveaux enseignants, orthopédagogues, psychologues, psychoéducateurs, orthophonistes et autres ressources professionnelles ou de soutien à temps plein, ceux-ci s'additionnant aux plus de 700 nouvelles ressources déjà embauchées l'an dernier à la suite des investissements du gouvernement.

Cette bonification représente un ajout de 75 nouvelles classes spéciales dans le réseau scolaire. Il est à rappeler que ces classes ont pour but d'offrir des services adaptés, dans de plus petites classes et avec un soutien professionnel accru et répondant aux besoins de plusieurs élèves particulièrement vulnérables.

Cette somme permettra aux centres de services scolaires de conclure des ententes avec des organismes de lutte contre le décrochage dans le but de contacter les jeunes et de les faire raccrocher, notamment ceux qui auraient pu décrocher en raison de la pandémie.

Cette somme substantielle permettra de bonifier l'offre d'activités sportives, culturelles et scientifique, en plus d'ajouter encore davantage de services d'aide aux devoirs. Rappelons que ces activités sont supervisées.

Cette somme substantielle permettra de bonifier l'offre d'activités sportives, culturelles et scientifique, en plus d'ajouter encore davantage de services d'aide aux devoirs. Rappelons que ces activités sont supervisées. 1,3 M$ pour la réalisation et la diffusion de capsules pédagogiques. Le Ministère a conclu une entente avec SAVOIR MÉDIA pour réaliser et diffuser des capsules pédagogiques destinées aux élèves. Concrètement, cet investissement permettra le déploiement de près de 200 capsules mettant en vedette de véritables enseignantes et enseignants. Ces vidéos pourront être utilisées par le réseau scolaire et les parents dans le contexte inédit de cette rentrée.

Ensemble, ces mesures permettront de mieux soutenir tous les élèves et d'offrir des services supplémentaires de rattrapage et d'accompagnement professionnel. Une période de consolidation des apprentissages est notamment prévue en début d'année. Certaines notions qui devaient être acquises au cours de la dernière année scolaire seront rappelées tout au long de la nouvelle année, si l'enseignant le juge nécessaire. Les modalités de cette mise à niveau seront déterminées par les écoles, en fonction des besoins de leurs élèves.

Citations :

« Dans les prochaines semaines, nos élèves seront de retour à l'école, parfois après plusieurs mois d'absence. Au plan sanitaire dévoilé la semaine dernière, qui a d'ailleurs été très bien accueilli, s'ajoutent maintenant un ensemble de mesures cohérentes et concrètes qui nous permettront de mieux soutenir tous nos élèves, dès leurs premiers jours de classe et pour toute l'année. Les centres de services scolaires et les équipes-écoles auront toute la latitude nécessaire pour organiser des services qui répondent aux besoins particuliers de chacun. Je suis convaincu que ces mesures permettront de rassurer plusieurs parents et se traduiront par une année réussie pour tous les élèves et les enseignants. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« Comme psychologue travaillant depuis longtemps auprès d'élèves vulnérables, je peux témoigner de l'importance du retour en classe pour le développement de nos enfants. Dans ce contexte, je suis fier de m'associer à la campagne publicitaire qui commence aujourd'hui. Dès les premiers jours de la rentrée scolaire, les équipes-écoles seront au rendez-vous pour soutenir nos élèves et les aider à combler les retards qui auraient pu se développer au printemps dernier. Mais pour cela, il est essentiel qu'ils aillent à l'école. Si vous jugez que votre jeune a développé des retards d'apprentissage importants, communiquez avec son enseignant. Si vous craignez que votre adolescent ne veuille plus retourner à l'école secondaire ou à l'éducation des adultes, demandez conseil à la direction de son école. Il est essentiel que nous travaillions tous ensemble en ce sens. Après tout, leur réussite, c'est notre réussite à tous. »

Dr Égide Royer, psychologue

Lien connexe :

Tout ce qu'il faut savoir sur la rentrée scolaire : Québec.ca/rentrée.

