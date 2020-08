La 16e édition de Roule pour la vie[MC] passe en mode virtuel en vue de collecter des fonds pour la recherche sur le cancer





La randonnée à vélo de Toronto à Dorval a été remplacée par une semaine complète de vélo à laquelle participent un nombre record d'employés dans leur communauté

L'événement annuel a permis d'amasser près de 1,3 million $ pour la recherche sur le cancer du sein depuis 2005.

DORVAL, QC, le 17 août 2020 /CNW Telbec/ - La 16e édition de Roule pour la vieMC se déroulera selon une nouvelle formule cette année en raison de la pandémie; son objectif demeurera toutefois le même, soit d'amasser des fonds cruciaux pour la recherche sur le cancer du sein. L'événement virtuel de cette année remplacera la traditionnelle randonnée en vélo de 600 km effectuée par les employés de Novartis de Toronto jusqu'au siège social situé à Dorval. Depuis la mise sur pied de Roule pour la vie il y a 15 ans, plus de 1000 cyclistes ont pris part à cet événement et ont recueilli près de 1,3 million $ pour la recherche sur le cancer au profit de la Fondation du cancer du sein du Québec.

Bien que la pandémie ait empêché la tenue de la randonnée à vélo de longue distance cette année, le besoin de financement pour la recherche sur le cancer du sein est toujours bien présent. Les employés de Novartis étaient déterminés à concevoir un nouveau format pour l'événement afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs tout en demeurant en sécurité au sein de leurs communautés. Non seulement ont-ils réussi ce tour de force, mais ils ont aussi attiré le nombre record de 63 collègues de partout au Canada qui prendront part à l'événement. Lorsque toutes les activités et tous les dons auront été comptabilisés, plus de 40?000 $ auront été recueillis cette année.

Du 16 au 23 août, les employés de Novartis parcourront à vélo dans leur communauté 1 km pour chaque don de trois dollars qu'ils auront amassé eux-mêmes et avec l'aide de parents et amis, pour soutenir la recherche sur le cancer du sein. En totalité, on estime que les cyclistes parcourront près de 15?000 km, certains enregistrerant la totalité des 600 km au courant de la semaine.

«?Nous nous sommes engagés envers cette cause très importante il y a de cela plusieurs années, et les associés de Novartis veulent continuer d'aider nos communautés malgré la situation actuelle?», a affirmé Christian Macher, président national de Novartis Canada, qui fait partie des participants de la randonnée à vélo virtuelle. «?Je vais évidemment m'ennuyer de la camaraderie lorsque nous roulions tous ensemble, mais je suis très fier de la solution créative imaginée par les organisateurs de Roule pour la vie faisant en sorte que l'événement ait tout de même lieu. Réinventer la façon dont nous faisons les choses pour aider les patients est ce qui nous définit.?»

Chaque année, les participants de Roule pour la vie portent un maillot distinct pour qu'on les reconnaisse sur la route. Le maillot de cette année souligne que Novartis, malgré la pandémie, réussit tout de même à concrétiser sa collecte de fonds essentielle au soutien de la recherche sur le cancer en y affichant son slogan : «?Lorsque la distance tente de nous diviser, nous luttons pour qu'elle nous unisse!?»

L'événement Roule pour la vie a commencé en 2005 sous l'initiative de quelques collègues de Novartis qui voulaient soutenir la lutte contre le cancer en marge de leur travail dans l'entreprise. Plusieurs des personnes qui prennent part à la randonnée chaque année ont des liens étroits et personnels avec le cancer du sein. Roule pour la vie constitue bien plus qu'une simple randonnée cycliste de quatre jours; de nombreux employés de partout au pays s'engagent activement dans diverses collectes de fonds et autres campagnes de sensibilisation tout au long de l'année.

«?Nous applaudissons le dévouement de l'équipe de Novartis et sommes très reconnaissants qu'ils aient pu trouver un moyen innovant de générer des fonds dans le cadre de nos efforts dans la recherche sur le cancer, et ce, malgré la pandémie?» a mentionné Karine-Iseult Ippersiel, présidente directrice générale de la Fondation du cancer du sein du Québec. «?L'événement Roule pour la vie a grandement contribué à nos efforts pendant plusieurs années, mais cette année, plus que jamais, nous avons besoin de ce soutien et il nous est précieux. C'est bien de voir que les employés de Novartis se rassemblent afin d'aider la communauté.?»

La Fondation du cancer du sein du Québec est le seul organisme de bienfaisance qui collecte des fonds pour la recherche contre le cancer du sein qui sont investis exclusivement au Québec. Les fonds collectés par la Fondation servent également à soutenir l'innovation et les efforts de sensibilisation et d'éducation. Pour de plus amples renseignements, visitez le site : rubanrose.org.

