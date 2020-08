Dahua Technology va lancer une solution de caméra trois en un (TiOC, Three-in-one Camera Solution)





Les systèmes de sécurité traditionnels ont du mal à s'adapter à des scénarios de plus en plus exigeants: trop de fausses alarmes sont déclenchées par des objets non ciblés ; ils ne peuvent compter que sur la lecture vidéo pour confirmation après les événements ; il est difficile de récupérer des preuves avec des images non colorées la nuit ; coût supplémentaire et installation compliquée pour un système relativement complet, etc.

Pour résoudre ces problèmes, Dahua Technology (SZSE : 002236) lance sa solution innovante et puissante de caméra trois en un (TiOC), présentant les caractéristiques suivantes.

Alarme précise. Une fausse alerte est toujours un casse-tête pour les utilisateurs. Grâce à la protection périmétrique alimentée par l'IA et à la technologie SMD Plus, la Dahua TiOC offre une fonction d'alarme précise en ciblant les personnes et les véhicules avec un taux de précision supérieur à 98 %, en filtrant les objets non ciblés comme les animaux domestiques, les feuilles, etc.

Dissuasion active et alarme en temps réel. La TiOC peut réagir pendant l'événement grâce à des fonctions de dissuasion active et d'alarme en temps réel. La dissuasion active est plus efficace avec une lumière rouge et bleue, qui attire l'attention et est également visible en cas de brouillard dense et de forte pluie. Un haut-parleur amélioré délivre jusqu'à 110 dB, avec une sirène hurlante ou une voix enregistrée. La TiOC fournit également des notifications d'alarme en temps réel, ce qui permet aux utilisateurs de réagir à temps.

Tout en couleur. Il est essentiel de disposer d'informations suffisamment fiables lors de la recherche de preuves. Grâce à sa technologie couleur de pointe, la Dahua TiOC fournit des images en couleur jour et nuit, ce qui améliore considérablement sa capacité à identifier les suspects.

Trois en un. TiOC intègre la surveillance en couleur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la dissuasion active et l'IA dans une solution intelligente et innovante, ce qui permet aux distributeurs et aux installateurs de gagner beaucoup de temps et d'argent.

Scénarios d'application

La TiOC convient aux lieux privés qui doivent être maintenus en ordre et prévenir les intrus, tels que les villas, les magasins, les entrepôts, etc. La TiOC peut identifier avec précision des cibles réelles, les avertir efficacement et avertir l'utilisateur en temps réel. L'image en couleur fournit des preuves humaines/véhicules plus utiles pour une analyse ultérieure.

La TiOC est également idéale pour les scénarios en plein air, comme les couloirs d'accès aux incendies, qui doivent toujours être exempts de véhicules. Essayez-la vous-même, et la TiOC fonctionnera comme un gardien responsable, en maintenant efficacement les voies d'urgence dégagées.

La solution Dahua TiOC comprend des caméras IP WizSense, des caméras HDCVI 6.0 et XVR, et les prochaines caméras PTZ, et s'applique aux villas, magasins, entrepôts, voies de secours et autres lieux. Avec sa mission de "Permettre une société plus sûre et une vie plus intelligente", Dahua Technology continuera à se concentrer sur "l'innovation, la qualité et le service" pour servir ses partenaires et ses clients dans le monde entier.

