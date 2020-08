Invitation aux médias - Conférence de presse - Annonce de l'attribution d'une contribution financière à l'entreprise Services Boismax inc.





QUÉBEC, le 17 août 2020 /CNW Telbec/ - Au nom du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Mme Marie-Eve Proulx, et le député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, invitent les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle ils annonceront l'attribution d'une contribution financière à l'entreprise Services Boismax inc.

Une grande importance sera accordée au respect des règles de distanciation physique et des autres mesures d'hygiène, par exemple garder deux mètres de distance en tout temps entre les personnes et pratiquer l'hygiène des mains. En outre, le port d'un couvre-visage est obligatoire. Ainsi, il sera essentiel de suivre les indications des responsables qui seront sur place.

De plus, les personnes qui assisteront à la conférence de presse ne doivent présenter aucun symptôme semblable à ceux de la COVID-19 ni avoir reçu des consignes d'isolement de la part de la Direction régionale de la santé publique.

Date : Le 18 août 2020



Heure : 15 h



Lieu : Centre des loisirs Atkinson

44, 7e Rue

Scott (Québec)

Salle Selina Jane

Pour que nous puissions nous assurer de connaître le nombre de personnes sur place, il est nécessaire de confirmer votre présence à l'adresse suivante, avant le 18 août à 12 h : medias@mern-mffp.gouv.qc.ca

Sources :

Carl Charest

Directeur des communications

et attaché de presse

Cabinet du ministre des Forêts,

de la Faune et des Parcs

et ministre responsable

de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

et de la région du Nord-du-Québec

Tél. : 418 454-4817;

Amélie Dionne

Directrice des communications

Cabinet de la ministre déléguée

au Développement économique régional

et ministre responsable des régions

de la Chaudière-Appalaches,

du Bas-Saint-Laurent

et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Tél. : 418 691-5650;

Stéphane Brown

Attaché de presse

Bureau du député de Beauce-Nord

Tél. : 418 387-2044

SOURCE Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

Communiqué envoyé le 17 août 2020 à 10:01 et diffusé par :