Photographie et société : L'Autre Amérique - Regards critiques par quatre photographes documentaires

MONTRÉAL, le 17 août 2020 /CNW Telbec/ - La maison de la culture Claude-Léveillée est heureuse de vous annoncer sa réouverture et de vous présenter du 26 août au 4 octobre Photographie et société : L'Autre Amérique, une exposition des artistes Jules Gauthier, Serge Gosselin, Kassandra Reynolds et Martin Tremblay, sous la direction du commissaire Jean De Julio-Paquin.

À travers des images du Québec, des États-Unis et d'Haïti, l'exposition révèle avec acuité et sensibilité le vécu des laissés-pour-compte et des exclus. Cette Amérique est celle de l'Autre : des minorités afro-américaines, des autochtones, des déshérités.

Entre les portraits, les scènes rurales et urbaines, les photographes nous transportent dans un monde de contradictions, de résistances, mais aussi de résilience face à la pauvreté et à la dégradation des milieux de vie. Leurs oeuvres revêtent un caractère sociologique, voire politique favorisant l'émergence d'un nouveau regard sur autrui et sur nous-mêmes.

Entre résistance et résilience

Jules Gauthier documente les impacts des conflits armés et sociaux sur la vie des populations civiles et sur le patrimoine bâti en s'intéressant aux dynamiques qui touchent et transforment les grandes villes de ce monde. Présentant ici un important corpus d'images sur la désurbanisation des villes américaines de Détroit et de Baltimore, il s'attarde à rendre visibles des apparences et des réalités à l'opposé du discours dominant.

Originaire de la ville de Senneterre, Serge Gosselin pratique le photojournalisme, et coopère jusqu'en 2019 avec l'organisme Haïti SED. Son expérience humanitaire l'amène à produire une série de photographies avant et après le grand séisme en Haïti en 2010. Son travail est empreint de la tradition de la photographie humaniste.

Kassandra Reynold, originaire des Cantons-de-l'Est, s'intéresse à la manière dont les personnes habitent et transforment au quotidien leur environnement. En 2019, elle participe au Zoom Photo Festival au Saguenay, le plus grand événement en photojournalisme au Canada en plus de réaliser une série de photographies sur l'itinérance à New York. Ses images offrent un discours percutant sur la condition humaine.

Photographe à La Presse depuis 2002, Martin Tremblay est reconnu pour ses reportages en terrain difficile et remporte en 2018 le prix du meilleur reportage au Concours canadien de journalisme pour son travail sur l'histoire des migrants à la frontière canadienne. Il nous propose ici une série bouleversante sur les conditions de vie précaires de la communauté algonquine de Kitcisakik près de Val-d'Or.

Historien de l'art et sociologue de formation, Jean De Julio-Paquin est critique d'art, journaliste et conférencier.

Coordonnées de la maison de la culture Claude-Léveillée

911, rue Jean-Talon Est (métro Jean-Talon)

514 872-6131

culturevsp.com

Heures d'ouverture

Mercredi au vendredi : de 12 h à 19 h

Samedi et dimanche : de 13 h à 17 h

Lundi et mardi : fermé

