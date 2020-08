Red Box lance la solution Compliance Recording for Microsoft Teams





LONDON et NEW YORK, 17 août 2020 /PRNewswire/ -- Red Box, une plateforme de tout premier plan dédiée à la voix, a annoncé aujourd'hui la disponibilité générale de sa solution Compliance Recording for Microsoft Teams.

Cette solution, qui est actuellement en cours de certification dans le cadre du nouveau programme de certification des partenaires fournisseurs de logiciels indépendants (en anglais Independent Software Vendors ou ISV) de Microsoft, appuiera les organisations en assurant la capture, l'archivage et la conservation sécurisés, résilients et évolutifs des communications Microsoft Teams au sein de l'environnement mondial d'une réglementation très exigeante.

Red Box offrira des options de déploiement souples, tant dans le cloud ou que sur place en ligne, selon la préférence du client. Cet élément est plus important que jamais alors que les secteurs d'activité réglementés, comme les services financiers et les centres de contact, repensent actuellement leurs stratégies de localisation et cherchent de plus en plus à tirer profit des avantages qu'offrent les outils de collaboration pour assurer la souplesse et appuyer le télétravail tout en maintenant la conformité.

La plateforme Red Box fournit également des interfaces de programmation d'application (en anglais API ou Application Programming Interface), conçues selon les principes des normes ouvertes et libres d'utilisation, qui assurent aux organisations le contrôle des communications Microsoft Teams capturées et leur accès de façon sécurisée, en utilisant les outils et les applications de leur choix, qu'il s'agisse de plateformes Expérience du client ou encore de solutions d'archivage facilitant la conformité, ou de détection et de surveillance des fraudes.

Red Box est un partenaire privilégié en téléphonie pour ce qui est de l'intelligence conversationnelle, intégré aux solutions Dynamics 365 Customer Service Insights et Sales Insights, qui permet d'exploiter tout le potentiel des ensembles de précieuses données captées par Red Box, et d'analyser les appels à l'échelle de l'organisation pour améliorer la performance des ventes et l'expérience client.

« Avec des milliers de nos clients qui mènent leurs activités dans des secteurs d'activités réglementés, la solution Compliance Recording for Microsoft Teams constitue une intégration clé sur notre feuille de route de la connectivité, explique Pete Ellis, chef de la production de Red Box. La capture résiliente et sécurisée des communications vocales et des métadonnées de haute qualité, alliée à l'ampleur de notre connectivité, est également essentielle à notre intégration à Dynamics 365 Customer Service Insights et Sales Insights, ainsi qu'à d'autres partenaires en intelligence artificielle et analytique qui procurent aux clients l'accès à un ensemble de précieuses données pouvant se transformer en renseignements exploitables. »

Jun Pak, directeur du marketing des produits, Modern Work Teams and Platform, à Microsoft a ajouté : « L'intégration entre les organisations Red Box, Teams et Dynamics 365, peut bénéficier de la capture résiliente qui répond aux exigences réglementaires tout en sécurisant l'accès à l'audio et aux métadonnées de haute qualité pour les besoins de l'intelligence artificielle et de l'analytique. »

À propos de Red Box

Red Box est un spécialiste des communications vocales, qui aide les organisations à capter, à sécuriser et à valoriser les communications vocales à l'échelle de l'entreprise. Avec la plateforme la plus ouverte et la plus connectée sur le marché, nous capturons et transcrivons les communications vocales provenant de plus de 85 systèmes (anciens et nouveaux), au sein des entreprises internationales et des PME. Nos clients conservent un contrôle total de leurs données et nous les mettons en relation avec l'écosystème de partenaires le plus large afin de maximiser la valeur des données vocales capturées.

Grâce à notre réseau mondial de revendeurs, des organisations de premier plan des secteurs de la finance, des centres d'appel, de l'administration et de la sécurité publique (notamment six des plus grandes banques du monde, 85 % des courtiers intermédiaires, 1 700 centres d'appel et plus de 80 % des forces de police du Royaume-Uni) nous accordent leur confiance, et nous capturons et sécurisons des millions d'appels chaque jour pour plus de 3 000 clients à travers le monde.

