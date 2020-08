Lancement de nouveaux compétitions de formation à la sécurité pour les journalistes indépendants, réglés pour tenir compte de la pandémie





LONDON, ON, le 17 août 2020 /CNW/ - Le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme a annoncé la réouverture de son concours annuel des bourses Forum Freelance Fund (FFF) destinées à aider les journalistes indépendants à suivre une formation en sécurité en zone hostile (SZH). Les règles a été ajustées pour faire face à l'impact de la pandémie COVID-19.

Les gagnants auront jusqu'à deux ans pour suivre un cours SZH, car ils seront progressivement réintégrés par les prestataires de cours. Il sera également possible pour les gagnants de ces bourses de 2 500 $ CAN de suivre une combinaison de formation virtuelle et en direct pendant cette période. Les bourses FFF peuvent également être utilisées pour payer des cours de recyclage pour les journalistes dont les qualifications SZH peuvent être dépassées. Certains d'entre eux sont maintenant offerts sur une base virtuelle.

Un nouveau concours compagnon fournira également un flux de bourses plus petites destinées à aider les pigistes à profiter des autres cours de sécurité virtuelle sur un sujet offerts maintenant par une variété d'organisations de journalisme et de sécurité au Canada et à l'étranger. Le financement initial a été provisionné pour au moins quinze bourses d'un maximum de 400 $ chacune.

Les candidatures pour les deux volets de bourses sont ouvertes à partir d'aujourd'hui. Des formulaires de demande en ligne distincts pour chaque type de bourse peuvent être consultés sur le site Web du Forum. Le concours pour les bourses régulières de la FFF se terminera le 31 août. Les mini-bourses seront attribuées de façon continue jusqu'à ce que le financement soit épuisé ou que le Forum annonce sa fermeture.

Le président du Forum, Cliff Lonsdale, a déclaré: « Ce sont des temps sans précédent pour les journalistes, la pandémie aggravant d'autres problèmes de sécurité et de stress. De nombreuses organisations ont répondu en proposant une variété de cours virtuels, traitant de la gestion de la pandémie elle-même, couvrant les troubles civils, la sécurité numérique, etc. Nos mini-bourses sont conçues pour aider les pigistes canadiens et les pigistes d'autres nationalités au service des médias canadiens à profiter de ces opportunités. »

Le concours régulier FFF est organisé en coopération avec le Rory Peck Trust (RPT), une organisation caritative pour les pigistes, basée au Royaume-Uni. Le Forum et RPT sont tous deux membres de l'Alliance ACOS, une coalition sans précédent d'organisations de presse, des associations de journalistes indépendants et des organisations de la liberté de la presse, travaillant ensemble pour promouvoir des pratiques journalistiques prudents et responsables pour les journalistes indépendants et locaux.

Les bourses FFF sont parrainées par CBC Nouvelles et soutenus par Radio-Canada et les dons individuels. Le Forum en général est soutenu par The Globe and Mail et Cision.

Nos remerciements à Cision pour la publication de ce communiqué.

SOURCE Le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme

Communiqué envoyé le 17 août 2020 à 09:00 et diffusé par :