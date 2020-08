Birks annonce la réouverture de tous ses magasins et lance un collier qui redonne à la communauté





MONTRÉAL, le 17 août 2020 /CNW/ - Birks a annoncé, qu'après avoir fermé temporairement tous ses magasins en Canada en mars 2020 en raison de la COVID-19, la réouverture de tous ses magasins Maison Birks. Pendant la pandémie de la COVID-19, les Canadiens se sont unis pour s'entraider. Au Québec, le mouvement «Ça va bien aller», a mis de l'avant des messages visuels de courage et de soutien à travers la communauté. Les gens ont placé ce slogan aux côtés de dessins d'arc-en-ciel colorés dans les fenêtres des maisons et vitrines des magasins, se voulant des déclarations publiques de résilience et d'optimisme. Inspiré par cet esprit canadien rempli d'espoir, Birks a conçu le collier à barre horizontale Birks Rosée Du Matin® Ça va bien aller.

30% du produit net de la vente de chaque collier sera versé à la Croix-Rouge canadienne. La Croix-Rouge canadienne contribue à la réponse à la COVID-19 dans les communautés partout au Canada et travaille aux côtés des gouvernements et des ministères de la Santé de tout le pays afin de soutenir les plus vulnérables.

«La Maison Birks fait partie de la vie des Canadiens depuis plus de 140 ans», déclare Jean-Christophe Bédos, président et chef de la direction du Groupe Birks Inc. «Notre marque est présente dans le tissu de la communauté et nous nous sentons la responsabilité de remonter le moral de ceux qui nous entourent pendant les périodes difficiles. Le collier à barre horizontale Birks Rosée Du Matin® Ça va bien aller, lorsqu'il est porté autour du cou, peut servir de rappel à un avenir meilleur.»

Le collier brillant comprend 3 saphirs jaunes, 3 tsavorites, 3 saphirs bleu clair, 2 saphirs violets, 2 saphirs roses, 2 rubis et 2 saphirs oranges, pour un total de 17 pierres et un poids total de 0,19 CT. Disposé dans une formation arc-en-ciel sur une barre horizontale, le collier est livré sur une chaîne de 18 pouces de long qui peut être raccourcie à 17, 16 et 15 pouces de longueur.

Le collier à barre horizontale Birks Rosée Du Matin® Ça va bien aller peut être acheté en ligne sur MaisonBirks.com ou dans certains magasins Maison Birks.

À propos de Birks

Fondée en 1879, Birks (Birks Group Inc.) est le chef de file canadien en matière de haute joaillerie, de montres et de cadeaux disponibles dans tous les magasins Maison Birks, Mappin & Webb et Goldsmiths au Royaume-Uni, en plus d'autres détaillants de bijoux de luxe en Amérique du Nord. Trésor national bien-aimé et symbole convoité du luxe canadien, les bijoux Birks sont reconnus internationalement pour leur qualité incomparable et le plaisir qu'ils procurent. L'emblématique Boîte Bleue de Birks fait fièrement partie des histoires des Canadiens depuis 1879. Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site Web de Birks, Birks.com. @maisonbirks

