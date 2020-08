Sirios recoupe 10,3 g/t Au sur 12,1 m et 19,5 g/t Au sur 7,5 m en dehors des ressources estimées à Cheechoo, Québec, Canada





MONTRÉAL, 17 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les dirigeants de RESSOURCES SIRIOS INC. (TSX-V: SOI) ont le plaisir d'annoncer les résultats d'analyse de l'ensemble de la campagne de forage complétée en mars dernier sur la propriété aurifère Cheechoo, à Eeyou Istchee Baie-James au Québec. Parmi les principaux nouveaux résultats, plusieurs sont situés à l'extérieur des limites de la fosse conceptuelle utilisée pour l'estimation des ressources :

CH20-258 : 3,0 g/t Au sur 46,9 m, incluant 158,1 g/t Au sur 0,8 m (à l'extérieur de la fosse) CH20-265 : 10,3 g/t Au sur 12,1 m, incluant 78,9 g/t Au sur 1,5 m (à l'extérieur de la fosse) CH20-266 : 1,8 g/t Au sur 116,0 m, incluant 19,5 g/t Au sur 7,5 m, dont 147,9 g/t Au sur 0,8 m (chevauche les limites de la fosse) CH20-266 : 0,8 g/t Au sur 55,8 m (minéralisation supplémentaire dans les limites de la fosse) CH20-267 : 1,1 g/t Au sur 24,5 m. (minéralisation supplémentaire dans les limites de la fosse)

L'objectif atteint par cette campagne de forage était de découvrir des onces d'or supplémentaires à l'extérieur de la fosse conceptuelle, de développer des onces supplémentaires dans ses limites, ainsi que d'augmenter le degré de confiance de l'estimation dans un secteur du dépôt.

Vingt-deux sondages, totalisant 5 237 mètres, ont été complétés lors de cette campagne. Les résultats d'analyse des 6 premiers sondages (CH20-246, 248, 249, 251, 253 et 254) ont été dévoilés dans le communiqué du 12 mai 2020 . Trois de ces sondages (#248, 249 et 254) ont terminé dans la minéralisation aurifère qui continue en profondeur.

« Les travaux sur le projet Cheechoo continuent de rapporter des nouvelles positives. Notre récente campagne de forage confirme le modèle préétabli de la minéralisation aurifère et nous permettra vraisemblablement d'augmenter les ressources lors de leur prochaine mise-à-jour », a commenté Dominique Doucet, fondateur et chef de la direction de Sirios. « Dans les mois à venir, nous comptons poursuivre le développement du projet sur plusieurs fronts, incluant la poursuite des tests métallurgiques vérifiant le potentiel de nouveaux procédés de traitement, ainsi que l'exécution d'une campagne de forage de définition pour convertir les ressources présumées en indiquées. Il faut se rappeler qu'il a été évalué, dans le rapport NI43-101 d'estimation des ressources, qu'il faudrait seulement environ 15 000 mètres de forage additionnel pour transformer les ressources présumées de Cheechoo en ressources indiquées. Avec ces résultats de forage et de métallurgie, nous aurons les informations nécessaires pour réaliser une étude économique préliminaire ("PEA") en 2021. »

La première estimation de ressources du projet Cheechoo, publiée en décembre 2019, a donné, pour un modèle de fosse à ciel ouvert, des ressources présumées contenant 1,6 millions d'onces d'or (Moz) contenues dans 71,0 millions de tonnes (Mt) à une teneur moyenne de 0,69 gramme d'or par tonne (g/t Au), avec un ratio de décapage (strip ratio) de 1,1 :1. De plus, un potentiel important d'augmentation de ces ressources minérales a été identifié, avec la possibilité d'ajouter 25% d'onces d'or additionnelles délimitées sur la propriété Cheechoo (advenant une entente avec les détenteurs de la propriété voisine pour avoir accès à ce contenu). L'estimation des ressources a été faite avec, comme principaux paramètres, 1 300 $US pour l'once d'or et une teneur de coupure de 0,3 g/t Au (BBA, Mineral Resource Estimate for The Cheechoo Project, 6/12/2019, www.sedar.com ).

PRINCIPAUX RÉSULTATS DES 16 SONDAGES ANNONCÉS1

Sondage CH20- De À Longueur (m) Teneur

(g/t Au) Teneur écrêtée (g/t Au) 252 84,5 90,2 5,7 0,5 256 257,5 269,5 12,0 0,4 275,5 281,0 5,5 1,6 294,0 301,0 7,0 0,3 258 29,6 39,5 9,9 0,4 48,5 57,5 9,0 0,5 64,5 70,0 5,5 0,5 128,7 137,5 8,8 0,4 244,6 291,5 46,9 3,0 1,4 Incl. 281,6 282,4 0,8 158,1 62,5 259 28,5 32,5 4,0 0,9 76,5 80,9 4,4 0,9 295,5 301,0 5,5 0,8 262 151,2 183,5 32,3 0,5 201,5 207,5 6,0 0,7 242,0 249,0 7,0 0,5 257,0 284,7 27,7 0,5 263 79,6 87,0 7,4 0,5 173,2 178,4 5,2 1,3 186,5 191,0 4,5 0,5 199,6 206,5 6,9 1,0 264 69,0 87,0 18,0 0,5 265 45,1 54,0 8,9 0,5 143,5 159,5 16,0 0,5 168,5 206,5 38,0 0,4 225,0 240,0 15,0 0,4 267,4 279,5 12,1 10,3 4,7 Incl. 272,0 273,5 1,5 78,9 33,3 293,1 301,0 7,9 0,5 266 42,6 98,4 55,8 0,8 119,4 125,5 6,1 2,0 144,0 260,0 116,0 1,8 1,2 Incl. 211,0 218,5 7,5 19,5 10,4 Incl. 213,9 214,7 0,8 147,9 62,5 Incl. 217,0 218,5 1,5 14,3 269,0 276,5 7,5 0,7 291,0 294,5 3,5 1,1 267 31,0 52,3 21,3 0,5 115,0 139,5 24,5 1,1 151,0 168,5 17,5 0,4 208,5 217,0 8,5 0,5 251,0 269,0 18,0 0,6

1 Teneurs écrêtées à 50 g/t m Au. Les intervalles de minéralisation ont été sélectionnés selon les critères utilisés pour l'estimation de ressource de décembre 2019, incluant un minimum de 0,3 g/t Au (teneur de coupure) et une longueur minimale de 5 m. Les 6 sondages d'exploration (CH20-247-250-252-255-257 et 260) n'ont pas donné de résultats significatifs. Un tableau des coordonnées des sondages est disponible au lien suivant: www.sirios.com/bd-coordinates-drilled-20200817



Contrôle de la qualité analytique

Toutes les carottes de forage ont été décrites par le personnel de Sirios au camp d'exploration Cheechoo. Elles ont ensuite été expédiées à Rouyn-Noranda pour y être sciées en deux moitiés, dont une, envoyée à un laboratoire commercial certifié pour fins d'analyse, et l'autre, conservée pour référence future. Suivant un programme strict d'assurance et de contrôle de qualité analytique, des blancs et des matériaux de référence certifiés ont été intégrés à la séquence d'échantillonnage. Les échantillons sont analysés pour l'or par pyroanalyse et finition à l'absorption atomique par les laboratoires d'Actlabs. Les analyses titrant plus de 2 g/t ainsi que les échantillons avec présence d'or visible sont réanalysés par pyroanalyse avec tamisage métallique à partir d'un échantillon d'environ 1 kg.

À propos de Cheechoo

La propriété Cheechoo, détenue à 100% par Sirios, est située à Eeyou Istchee Baie-James au Québec, à 800 km au nord de Montréal, à 200 km à l'est de Wemindji et à moins de 10 km de la mine d'or Éléonore du producteur Newmont. La propriété est l'hôte du gîte Cheechoo découvert par Sirios dont la première estimation des ressources s'établit à plus de 1,6 millions onces d'or avec un fort potentiel d'augmentation.

À propos de Sirios

Pionnière dans la découverte de gîtes aurifères significatifs à Eeyou Istchee Baie-James au Québec, Canada, Sirios se concentre principalement sur sa découverte d'or Cheechoo tout en explorant activement le haut potentiel aurifère de ses autres propriétés.

Jordi Turcotte, géo, M,Sc., et Dominique Doucet, ing., personnes qualifiées selon la Norme 43-101 ont préparé et vérifié les informations techniques de ce communiqué de presse et ont révisé la version finale du texte.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

