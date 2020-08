Avis aux médias : Ce jeudi, commandez un burger pour soutenir les canadiens atteints de sclérose en plaques





A&W Canada fera don de 2 $ à la Société canadienne de la sclérose en plaques pour chaque Teen Burgertm vendu le jeudi 20 août durant la première édition « à emporter » du Rendez-vous A&W pour stopper la SP

VANCOUVER, BC, le 17 août 2020 /CNW/ - Avis à tous les amateurs de burgers! Jeudi de cette semaine, A&W Canada, la Société canadienne de la sclérose en plaques et Christine Sinclair, capitaine de l'équipe Rendez-vous A&W pour stopper la SP, célèbrent le 12e Rendez-vous A&W pour stopper la SP et convient les Canadiens à accroître la sensibilisation à la sclérose en plaques (SP) et la collecte de fonds essentiels pour soutenir les personnes atteintes de SP.

Christine Sinclair est deux fois médaillée olympique, elle est la meilleure buteuse de tous les temps en soccer féminin international et capitaine de l'équipe nationale canadienne féminine de soccer.

Afin de contribuer aux efforts de prévention et de lutte en lien avec la COVID-19 et pour accorder la priorité à la sécurité des Canadiens, A&W Canada lance la première édition « à emporter » du Rendez-vous A&W pour stopper la SP le jeudi 20 août, dans le cadre de laquelle elle fera don de 2 $ à la Société canadienne de la sclérose en plaques pour chaque Teen Burgertm vendu au Canada.

Ce jour-là, les Canadiens d'un océan à l'autre peuvent se régaler et changer les choses pour les personnes vivant avec la SP en achetant en toute sécurité un Teen Burgertm par l'une des méthodes suivantes :

Commande mobile A&W : Commandez et payez un Teen Burger tm d'avance à l'aide de l'application mobile A&W. Choisissez simplement un restaurant qui vous convient et rendez-vous au service au volant ou à la porte d'entrée (selon les endroits où c'est offert) pour faire votre cueillette.





Les restaurants A&W avec service au volant sont ouverts et vous pouvez commander comme d'habitude, ou commander d'avance à l'aide de l'application mobile A&W pour effectuer un paiement sans contact. Livraison : Des partenaires de livraison comme Uber Eats, DoorDash et SkipTheDishes livrent des Teen Burgers tm . Les partenaires varient d'un restaurant à l'autre.

A&W Canada espère amasser plus d'un million de dollars pour la Société canadienne de la sclérose en plaques et porter ainsi le total des fonds recueillis depuis le début de cette campagne à plus de 16 millions de dollars visant à soutenir les Canadiens atteints de SP.

Quoi: Première édition « à emporter » du Rendez-vous A&W pour stopper la SP.



Où: Dans tous les restaurants A&W du pays. Visitez le aw.ca/locations pour trouver un restaurant près de chez vous.



Quand: Le jeudi 20 août 2020, les restaurants A&W serviront fièrement des Teen Burgerstm toute la journée, de l'ouverture à la fermeture.



Pourquoi: Pour démontrer votre soutien aux Canadiens touchés par la sclérose en plaques et contribuer à la collecte de fonds qui permettront de stopper la SP. Le Canada affiche l'un des plus hauts taux de SP du monde. Environ 1 Canadien sur 385 est atteint de SP - ce qui représente plus de 77 000 personnes, au Canada seulement.



Comment: Le jeudi 20 août, 2 $ provenant de chaque vente de Teen Burgertm au Canada contribueront à la lutte contre la SP. Les Canadiens peuvent commander un Teen Burgertm à emporter sans contact sur l'application mobile A&W, le faire livrer par un service de livraison de tiers ou le commander au service au volant de leur restaurant A&W le plus près.





Publiez un message sur les réseaux sociaux à l'aide du mot-clic #RendezVousSP et en identifiant @AWCanada et la @SocieteSPCanada sur Facebook ou @SocCanDeLaSP sur Twitter.

NOTE : Les Canadiens peuvent en tout temps contribuer à la collecte de fonds en arrondissant le montant de leur facture sur tout achat, en faisant un don à rendezvoussp.ca ou au moment de commander sur l'application mobile A&W, ce qui est nouveau cette année.

À propos de A&W

A&W est fière d'être une entreprise canadienne, entièrement détenue et exploitée par des intérêts canadiens, et l'une des marques les plus dignes de confiance au pays. En tant que chef de file du secteur de la restauration rapide, nous sommes convaincus que choisir des ingrédients simples, savoureux et produits avec soin est la bonne chose à faire. Notre marque, nos restaurants et nos employés sont connus comme des innovateurs qui favorisent et embrassent le changement. Nous servons les Canadiens d'un océan à l'autre dans près de 1 000 restaurants. Pour plus d'information, visitez le aw.ca.

À propos de la sclérose en plaques et de la Société canadienne de la SP

Le Canada affiche l'un des taux de sclérose en plaques les plus élevés du monde. En moyenne, onze Canadiens reçoivent un diagnostic de SP chaque jour. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune chronique ciblant le système nerveux central (cerveau et moelle épinière). On la considère comme une maladie épisodique, c'est-à-dire qu'elle se caractérise par la survenue de troubles invalidants dont la gravité et la durée varient et qui sont souvent suivis par des phases de rémission. Elle se manifeste généralement chez des personnes âgées de 20 à 49 ans, qui en subiront les effets imprévisibles toute leur vie. La Société de la SP procure du soutien et de l'information aux personnes qui ont la SP ou qui sont touchées par cette maladie et elle défend les droits et les intérêts de ces gens. Elle subventionne par ailleurs la recherche sur la cause et le remède de la SP en vue de nous rapprocher d'un monde sans SP. Pour obtenir plus d'information sur la sclérose en plaques ou sur la Société de la SP, pour vous impliquer auprès de notre organisme ou pour faire un don afin de soutenir les personnes de notre pays atteintes de SP et leurs proches, rendez-vous à scleroseenplaques.ca ou composez le 1 800 268-7582.

Dialoguez en ligne en vous joignant à la collectivité de la SP. Retrouvez la Société de la SP sur Twitter et Instagram ou abonnez-vous à sa page Facebook.

Des porte-parole sont disponibles pour des entrevues sur demande :

Christine Sinclair est disponible pour des entrevues le mercredi 19 août.

est disponible pour des entrevues le mercredi 19 août. Susan Senecal , présidente-directrice générale de Services alimentaires A&W du Canada, Pamela Valentine , présidente et chef de la direction de la Société canadienne de la sclérose en plaques, et Louis Adam , directeur général des divisions de l'Atlantique et du Québec de la Société canadienne de la sclérose en plaques, sont disponibles pour accorder des entrevues les 19 et 20 août.

