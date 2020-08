Soutien aux entrepreneurs en temps de crise : lancement de la 2ième phase du programme RÉSILIENT





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 17 août 2020 /CNW Telbec/ - Les entrepreneurs du Québec peuvent bénéficier dès maintenant de la deuxième phase de RÉSILIENT, un programme d'accompagnement d'urgence pour les entreprises québécoises dans le contexte de la relance économique et en prévision d'une deuxième vague de la COVID-19.

RÉSILIENT : Un programme d'accompagnement pour rebondir en temps de crise

Le programme RÉSILIENT est actuellement offert dans plusieurs régions du Québec auprès du Réseau des SADC (Société d'aide au développement des collectivités) ainsi qu'auprès de plusieurs MRC et chambres de commerce. Cette initiative, qui connaît du succès depuis avril dernier, est offerte en collaboration avec la Clinique d'accompagnement entrepreneurial du Québec (CAEQ), une entreprise reconnue pour ses programmes d'accompagnement d'entrepreneurs partout au Québec.

D'une durée de trois mois, le programme RÉSILIENT est déployé auprès des entreprises qui subissent les effets et les impacts de la COVID-19, qui nécessitent des solutions rapides et qui luttent pour maintenir leurs entreprises en vie. Le programme RÉSILIENT vise à :

Aider les entrepreneurs à bien gérer la situation actuelle créée par la COVID-19, 6 mois après le début de la pandémie

Développer un plan d'action concret pour leur permettre de s'adapter et de rebondir rapidement

Identifier les angles morts et anticiper les pièges potentiels en prévision d'une deuxième vague de pandémie à l'automne

Accroître leurs connaissances et leurs compétences de gestionnaires

Briser l'isolement et favoriser l'apprentissage des bonnes pratiques d'affaires en temps de crise

Le programme RÉSILIENT est déjà offert en collaboration avec plusieurs organisations :

Accès Travail Portneuf

Administration régionale Baie-James

Centre d'Aide aux Entreprises Haute-Yamaska et région

Centre d'Aide aux Entreprises Memphrémagog

Centre d'aide aux entreprises du Val-Saint-François

Chambre de commerce de Charlevoix, MRC de Charlevoix et MRC de Charlevoix-Est

commerce de Charlevoix, MRC de Charlevoix et MRC de Charlevoix-Est Chambre de commerce de l'Île d'Orléans

commerce de l'Île d'Orléans Développement Côte-de-Beaupré

MRC Lotbinière et SADC de Lotbinière

SADC Bellechasse-Etchemins

SADC des Sources

SADC du Haut-Saint-François

SADC Maria-Chapdelaine

SADC Région de Coaticook

SADC Région de Mégantic

La Clinique d'accompagnement entrepreneurial du Québec tient à saluer les mesures d'aide des gouvernements pour soutenir les entreprises québécoises et tient à souligner le leadership du ministre de l'Économie et de l'Innovation, monsieur Pierre Fitzgibbon, et celui du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité Sociale, monsieur Jean Boulet.

Citations :

« L'automne sera déterminant pour les entrepreneurs qui luttent contre les impacts dévastateurs de la pandémie. Plusieurs d'entre eux ont besoin d'aide maintenant pour prendre les bonnes décisions, réinventer leurs entreprises et même revoir leur modèle d'affaires. En temps de crise, la survie en affaires passe d'abord par les décisions difficiles que ces femmes et ces hommes prendront cet automne pour l'avenir de leurs entreprises. Chaque entrepreneur doit devenir RÉSILIENT pour rebondir. Il n'est pas trop tard pour être bien accompagné sur les bons gestes à poser en affaires », a déclaré monsieur Alexandre Vézina, entrepreneur-conseil et cofondateur de la Clinique d'accompagnement entrepreneurial du Québec.

« Le contexte de reprise de l'économie oblige les propriétaires de petites entreprises à faire preuve d'audace, de créativité et de résilience afin d'adapter leur modèle d'affaires à cette nouvelle réalité, laquelle est là pour rester, du moins en grande partie », a déclaré monsieur Michel Ross, entrepreneur-conseil et également cofondateur de l'entreprise.

À propos de la Clinique d'accompagnement entrepreneurial du Québec

La Clinique d'accompagnement entrepreneurial du Québec (CAEQ) est une entreprise qui soutient les entrepreneurs partout au Québec et qui offre des programmes d'accompagnement structurés pour les petites entreprises en développement et en croissance de moins de vingt employés.

SOURCE :

https://www.caeqc.ca

SOURCE Clinique d''accompagnement entrepreneurial du Québec

Communiqué envoyé le 17 août 2020 à 07:00 et diffusé par :