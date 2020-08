Sunwing récompense 100 héros de première ligne en leur offrant des vacances tout compris gratuites





MONTRÉAL, 17 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sunwing a annoncé qu'il offrait à 100 héros de première ligne des vacances tout compris gratuites dans le cadre du récent concours Sunwing célèbre les héros de première ligne. Ces Canadiens ont travaillé sans relâche durant la pandémie de COVID-19 et leurs efforts ont surpassé les attentes de leurs pairs, de leurs familles et de la communauté. Pour souligner leur travail exceptionnel, Sunwing leur offrira des vacances tout compris dans certaines propriétés Royalton Luxury Resorts.



Le concours Sunwing célèbre les héros a demandé aux Canadiens de nommer des travailleurs de première ligne méritant cette reconnaissance et a reçu plus de 14 000 participations. Les gagnants représentent les héros du Canada d'un océan à l'autre et comprennent des professionnels de la santé, des fournisseurs de service d'urgence, des travailleurs des services alimentaires et des forces de l'ordre.

« Les histoires de nos travailleurs de première ligne sont très impressionnantes. Ce sont de vrais héros », a dit Lyne Chayer, Directrice générale, Sunwing Québec. « En tant qu'entreprise familiale canadienne, Sunwing soutient le Canada face à la pandémie de toutes les façons possibles. Remercier nos héros de première ligne qui travaillent sans relâche est un élément important de cet effort. Nous souhaitons témoigner notre reconnaissance à ces Canadiens dévoués du mieux que nous pouvons, en réalisant leurs rêves de vacances et en leur offrant une escapade bien méritée remplie de repos et de détente aux Royalton Luxury Resorts. »

Voici quelques héros de première ligne qui ont été reconnus pour leur dévouement :

Helene Kemp , une infirmière retraitée de Montréal qui est retournée travailler pour aider les résidents dans le besoin d'une maison de retraite. Helene, qui souffre elle-même de leucémie, mérite des vacances de rêve.

, une infirmière retraitée de Montréal qui est retournée travailler pour aider les résidents dans le besoin d'une maison de retraite. Helene, qui souffre elle-même de leucémie, mérite des vacances de rêve. Camille Simard, une infirmière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, maman de deux jeunes filles, qui a affronté la COVID-19 aux côtés de son mari, également infirmier. Camille n'a pas hésité une seconde à prêter main forte pendant la pandémie, même après deux années difficiles pour sa santé.

Vous trouverez la liste complète des gagnants ici .

Avant cette initiative, Sunwing a contribué aux efforts déployés au Canada contre la pandémie en rapatriant plus de 60 000 Canadiens, dont 3 300 personnes qui ne sont n'étaient pas clientes de l'entreprise, depuis plusieurs destinations et en faisant don de plus de 46 000 repas à des programmes alimentaires partout au pays dans le cadre de son partenariat national avec Second Harvest.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de plus de 33 aéroports à travers le Canada, vers plus de 45 destinations populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisière et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants chevronnés de la compagnie à destination. Ceux-ci se feront un plaisir d'accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une oeuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d'aide humanitaire.

Pour toute demande des médias, veuillez communiquer avec :

Marie-Josée Carrière

Directrice Marketing, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

mjcarriere@sunwing.ca



Lyne Chayer

Directrice générale, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

lchayer@sunwing.ca

