Groupe TMX nomme John McKenzie au poste de chef de la direction





TORONTO, le 17 août 2020 /CNW/ - Groupe TMX Limitée a annoncé aujourd'hui la nomination de John McKenzie à la tête de l'organisation en tant que chef de la direction. M. McKenzie, dont la nomination est en vigueur immédiatement, devient également membre du conseil d'administration de Groupe TMX Limitée. Il occupe ce poste par intérim depuis le départ à la retraite de l'ancien chef de la direction, Lou Eccleston, en janvier 2020.

« À l'issue d'un processus de recrutement rigoureux et complet, le conseil d'administration est fier d'annoncer la nomination de John McKenzie au poste de chef de la direction du Groupe TMX, a affirmé Charles Winograd, président du conseil d'administration. Lors de l'étude d'une liste de talentueux candidats externes et internes présélectionnés, il est apparu clairement au conseil d'administration que les qualités exceptionnelles de John, soit son sens des affaires, son leadership perspicace et sa vision, font de lui la personne idéale pour diriger la société vers le prochain chapitre passionnant de son histoire. »

M. McKenzie compte plus de 25 années de riche expérience en leadership, dont 20 années dans des postes de direction assortis de responsabilités croissantes au sein du Groupe TMX. Depuis 2016, il assume les fonctions de chef de la direction financière et est responsable des finances et des activités de stratégie et de développement de la société, ainsi que des relations avec les investisseurs. Depuis 2018, il supervise également les activités de Fiducie et de Formation de capital, qui comprend la Bourse de Toronto et la Bourse de croissance TSX, au sein de TMX.

À propos de sa nomination, M. McKenzie a déclaré : « Je suis fier et honoré de cette nomination au poste de chef de la direction du Groupe TMX, une organisation dotée d'une riche histoire au service des marchés canadiens et dont l'avenir est extrêmement prometteur, alors que nous travaillons à accroître notre présence au sein de nouveaux marchés partout dans le monde. TMX possède de nombreux attributs clés, notamment une gamme d'actifs robuste, un modèle d'affaires résilient et un engagement ferme à l'égard de l'exécution de sa stratégie de croissance à long terme. Toutefois, la véritable force motrice de la réussite du Groupe TMX est son personnel talentueux et dévoué. Je me réjouis de travailler avec la haute direction et avec tous les membres de l'équipe de TMX afin de soutenir, dans l'avenir, l'élan que nous avons créé. »

Frank DiLiso, vice-président, Financement d'entreprise et administration, et membre de la direction des finances depuis plus de dix ans, assumera les fonctions de chef des finances par intérim jusqu'à la nomination d'un(e) successeur(e) permanent(e).

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

