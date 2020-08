KAWS, en collaboration avec AllRightsReserved, présente : un moment historique pour COMPANION marquant sa vingtième année d'existence





NEW YORK, 17 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour son cinquième arrêt le 16 août 2020 (à 22 h 00 EDT), KAWS: HOLIDAY SPACE s'élance vers l'espace ! Depuis 2018, le projet KAWS:HOLIDAY a atterri à Séoul, Taipei, Hong Kong ainsi qu'au Japon, en attirant un public mondial. Relançant sa collaboration avec son partenaire de longue date AllRightsReserved, KAWS:HOLIDAY prend un nouvel envol. Les spectateurs du monde entier s'évadent avec COMPANION, qui entame son périple au-delà de notre atmosphère. Suivez le parcours redynamisant de COMPANION tandis qu'il observe la Terre depuis un nouveau point de vue exclusif.



Pour <KAWS:HOLIDAY SPACE>, COMPANION fait don d'une combinaison d'astronaute et lance un ballon-sonde à une altitude de 41,5 kilomètres (136 296 pieds), jusque dans la stratosphère. Après avoir atteint des vitesses ultra-élevées, COMPANION ponctue son aventure par une marche de 2 heures en apesanteur dans un espace inhabité avant de revenir sur Terre. L'ensemble du processus d'exploration a pris environ 8 heures, entre la préparation au décollage, le départ et l'atterrissage final. L'événement a été enregistré avec une caméra vidéo panoramique à 360 degrés, qui a saisi ce moment historique pour COMPANION marquant sa vingtième année d'existence.

KAWS réfléchit toujours à ce que peut être la sculpture. « Tant de projets ont été annulés cette année. Je voulais en créer un qui puisse être expérimenté en toute sécurité depuis chez soi. Comme cette année marque les 20 ans de la création de COMPANION, j'ai cherché un moyen de contourner toutes les restrictions et de réaliser quelque chose de spécial. Je me suis senti tellement confiné ces derniers mois que la création d'un tel projet m'a vraiment procuré la possibilité de m'évader ».

L'artiste de renommée internationale KAWS s'est fait connaître à Brooklyn, à New York, et organise des expositions artistiques dans le monde entier. Il est l'auteur de peintures de crânes et d'yeux en forme de XX ornant des enseignes publicitaires lumineuses, des cabines téléphoniques et des arrêts de bus, qui sont devenues par la suite sa signature. Les oeuvres de KAWS ont un fort impact sur la culture visuelle contemporaine et sont recherchées avec enthousiasme en Europe, en Amérique et au Japon.

Créé en 2003, AllRightsReserved (ARR) est un studio de création basé à Hong Kong. ARR a débuté son partenariat de longue date avec l'artiste contemporain américain de renommée mondiale KAWS lors de l'exposition intitulée KAWS:PASSING THROUGH en 2010, suivie de KAWS:HOLIDAY, qui met en scène la sculpture gonflable géante COMPANION exposée dans diverses postures décontractées en plusieurs endroits, notamment la Corée (juillet 2018), Taipei (janvier 2019), Hong Kong (mars 2019) et le Japon (juillet 2019).

