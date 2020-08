Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, le 16 août 2020





OTTAWA, ON, le 16 août 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, au lieu de faire une mise à jour en personne aux médias, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait la déclaration suivante :

« Il y a 121 889 cas confirmés de COVID-19 au Canada, dont 9 024 décès, et 89 % des personnes touchées sont maintenant rétablies. À ce jour, les laboratoires de partout au Canada ont fait passer un test de dépistage de la COVID-19 à 4 741 146 personnes. Au cours de la dernière semaine, en moyenne 43 000 personnes ont été testées chaque jour, et 0,9 % ont reçu un résultat positif. Au cours des dernières semaines, les chiffres quotidiens nationaux variaient entre 350 et 500 nouveaux cas, plus de 380 cas ayant été signalés chaque jour au cours des sept derniers jours.

Alors que les autorités de santé publique et tous les Canadiens ne ménagent pas les efforts pour limiter la propagation de la COVID-19, nous surveillons étroitement les indicateurs d'activité de la maladie, dont le nombre de nouveaux cas quotidiens, le nombre d'hospitalisations et le pourcentage des personnes ayant reçu un résultat positif. À l'heure actuelle, nos efforts indiquent que nous maintenons la propagation de la COVID-19 à un niveau gérable; toutefois, le virus continue de circuler au Canada et nous ne devons surtout pas baisser la garde.

La COVID-19 peut être une maladie grave. Le statut d'hospitalisation, qui est disponible pour plus de 81 000 (67 %) des cas signalés jusqu'à présent au Canada, indique qu'un peu plus de 11 000 (14 %) personnes étaient gravement malades et ont dû être hospitalisées, et que près de 2 300 (20 %) des personnes hospitalisées ont été admises aux soins intensifs. Des renseignements plus détaillés qui sont disponibles dans les systèmes nationaux de surveillance hospitalière indiquent que les cas graves ont été admis à l'hôpital en moyenne cinq jours après l'apparition des symptômes. La durée d'hospitalisation augmente avec l'âge, et les personnes de 60 ans et plus demeurent en moyenne à l'hôpital pendant 16 jours. Les personnes âgées et celles ayant des problèmes de santé sous-jacents sont le plus à risque d'être hospitalisées et de subir de graves séquelles en raison de la COVID-19. Plus de la moitié des personnes hospitalisées sont âgées de plus de 70 ans, et 85 % des cas hospitalisés présentaient une ou plusieurs affections sous-jacentes. Pour vous renseigner au sujet de la situation, veuillez consulter la plus récente Mise à jour sur l'éclosion.

Si vous croyez être à risque élevé de développer des complications, vous pouvez prendre des mesures pour réduire le risque de contracter la COVID-19. Même si le taux d'infection est maintenant faible, il important de demeurer vigilant et d'être préparé, parce que la COVID-19 n'est pas encore éradiquée. De plus amples renseignements sur les problèmes de santé sous-jacents qui augmentent le risque de contracter la COVID-19, et sur les ressources qui vous aideront à être préparé et à réduire le risque sont accessibles ici.

Il existe également des mesures de santé publique et des précautions quotidiennes que chacun de nous peut prendre pour réduire le risque d'infection et de propagation du virus à d'autres personnes susceptibles d'être gravement malades si elles contractent la COVID-19. En comprenant les risques, en respectant les directives de santé publique locales et en prenant les précautions appropriées, nous serons en mesure de prendre des décisions éclairées pour nous protéger, protéger nos familles et nos collectivités. Des conseils et des renseignements supplémentaires sont accessibles ici. »

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Communiqué envoyé le 16 août 2020 à 12:00 et diffusé par :