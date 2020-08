Sai Life Sciences ouvre un nouveau centre de recherche et de technologie de pointe à Hyderabad





- Cela boucle la première phase d'un engagement d'investissement de 150 millions de dollars US (plus de 1 000 crores de roupies indiennes)

- Sri KT Rama Rao, Honorable ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Informatique du gouvernement du Telangana, inaugure l'installation

HYDERABAD, Inde, 16 août 2020 /PRNewswire/ -- Sai Life Sciences, l'un des façonniers (CDMO en anglais pour organisation de développement et de fabrication sous contrat) à connaître la plus forte croissance en Inde, a annoncé aujourd'hui l'inauguration de son nouveau centre de recherche et de technologie (R & T) à Hyderabad, en Inde.Sri KT Rama Rao, Honorable ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Informatique du gouvernement du Telangana, a officiellement inauguré le centre en présence d'autres dignitaires.

S'exprimant à cette occasion, Sri K. T. Rama Rao a déclaré : « Je suis très heureux de constater que l'estimée direction de Sai Life Sciences a pensé au Telangana pour implanter son nouveau centre de R & D. Les sciences du vivant sont l'un des principaux secteurs sur lesquels mise le gouvernement du Telangana. Hyderabad aide plus de 1 000 innovateurs mondiaux à accomplir leur mission de développement de médicaments innovants et abordables, pour le bienfait du monde entier. J'adresse mes sincères félicitations à toute l'équipe de Sai Life Sciences, non seulement pour le nouveau centre de recherche et de technologie, mais aussi pour leur travail de développement et de fabrication de nouveaux médicaments qui sauvent des vies. »

Construit dans l'optique d'obtenir les meilleures références mondiales en matière d'infrastructure de laboratoire, le nouveau centre de R & T présente plusieurs aspects uniques, comme la conception intelligente et ergonomique du laboratoire qui améliore la sécurité et la productivité, l'automatisation avancée permettant une acquisition des données sans faille pendant le développement du processus, l'approche « lean & 5S » destinée à améliorer la productivité et les espaces de travail collaboratifs servant à engendrer l'innovation.

Quand il a annoncé cela, Krishna Kanumuri, président-directeur général de Sai Life Sciences, a déclaré : « Derrière la construction de cette nouvelle installation se profilait notre philosophie de dépasser ce qui est la norme en Inde et de créer ce que nos partenaires mondiaux d'innovation attendent de leurs capacités internes ». Et d'ajouter : « Nous illustrons ce qu'il est possible de faire dans le riche écosystème des sciences du vivant d'Hyderabad. Aujourd'hui, alors que nous mettons sur pied des capacités de R & D de premier plan mondial et que nous investissons dans l'épanouissement de talents ayant une grande expertise dans leur domaine, je peux dire sans hésiter qu'Hyderabad est vraiment une ville où les rêves des industries pharmaceutiques se matérialisent ».

La nouvelle installation de 83 000 pieds carrés (7 700 m²) abrite des capacités de recherche de pointe et des plateformes technologiques sophistiquées. Cela augmente les capacités de l'entreprise à fournir des solutions scientifiques supérieures à ses clients qui innovent dans le domaine pharmaceutique et biotechnologique à l'échelle mondiale. Elle compte 24 laboratoires de chimie dotés au total de 250 hottes, de laboratoires d'analyse, d'un ensemble technologique entièrement équipé et d'un laboratoire dédié à la sécurité des procédés.

Sai Life Sciences a entamé un processus de transformation organisationnelle en 2019 en se réinventant en tant que façonnier mondial de nouvelle génération. Dans le cadre de cette initiative, baptisée Sai Nxt, la société investit plus de 150 millions de dollars US (plus de 1 000 crores de roupies indiennes) pour agrandir et moderniser ses installations de R & D et de fabrication, attirer les meilleurs talents scientifiques et dirigeants du monde, renforcer l'automatisation et les systèmes de données et, surtout, placer la barre plus haut en matière de sécurité, de qualité et d'orientation client.

À propos de Sai Life Sciences

Sai Life Sciences est un façonnier (CDMO en anglais) intégrant touts les services, dont l'objectif est d'apporter son soutien au lancement de 25 nouveaux médicaments d'ici à 2025. L'entreprise collabore avec des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques innovantes à l'échelle mondiale, accélérant ainsi la découverte, la mise au point et la fabrication de petites molécules complexes. Façonnier spécialisé, Sai Life Sciences a soutenu un ensemble diversifié de programmes de développement de nouvelles entités chimiques, créant sans relâche de la valeur grâce à sa qualité et à sa réactivité. À l'heure actuelle, l'entreprise travaille avec sept des dix plus grandes sociétés pharmaceutiques, mais aussi avec plusieurs petites et moyennes entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques. Sai Life Sciences est une entreprise privée bénéficiant de l'appui des investisseurs internationaux TPG Capital et HBM Healthcare Investments. https://www.sailife.com/

