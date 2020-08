Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, le 15 août 2020





OTTAWA, ON, le 15 août 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, au lieu de faire une mise à jour en personne aux médias, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait la déclaration suivante :

« Il y a 121 652 cas confirmés de COVID-19 au Canada, dont 9 020 décès, et 89 % des personnes touchées sont maintenant rétablies. À ce jour, les laboratoires de partout au Canada ont fait passer un test de dépistage de la COVID-19 à 4 685 663 personnes. Au cours de la dernière semaine, en moyenne 43 000 personnes ont été testées chaque jour, et 0,9 % ont reçu un résultat positif.

Alors que les autorités de santé publique et tous les Canadiens ne ménagent pas les efforts pour limiter la propagation de la COVID-19, nous surveillons étroitement les indicateurs d'activité de la maladie, dont le nombre de nouveaux cas quotidiens et le pourcentage des personnes ayant reçu un résultat positif. À l'heure actuelle, nos efforts indiquent que nous maintenons la propagation de la COVID-19 à un niveau gérable; toutefois, le virus continue de circuler au Canada et nous ne devons surtout pas baisser la garde.

Au cours des dernières semaines, les chiffres quotidiens nationaux variaient entre 350 et 500 nouveaux cas, plus de 380 cas ayant été signalés chaque jour au cours des sept derniers jours. Cela représente une augmentation de la transmission comparativement à la fin du mois de juin et au début du mois de juillet, où les chiffres enregistrés étaient les plus bas depuis le début de l'épidémie au Canada, à savoir environ 300 cas par jour. Quelques provinces ont observé une tendance à la hausse au cours des mois de l'été, avec la réouverture des espaces sociaux et économiques, notamment certaines administrations où les taux de transmission étaient auparavant très bas. Heureusement, le nombre d'hospitalisations et de décès en raison de la COVID-19 est demeuré faible. Pour vous renseigner au sujet de la situation, veuillez consulter la plus récente Mise à jour sur l'éclosion.

Alors que nous continuons de lever les mesures restrictives de santé publique pour réduire d'autres conséquences sur la santé et sur le plan social et économique, nous nous attendons à une recrudescence des cas, parallèlement à ce que nous avons observé au cours des dernières semaines. Avec la circulation active de la COVID-19 au Canada et dans le monde entier, de nouveaux cas ou de nouvelles éclosions peuvent survenir n'importe où. Les autorités de santé publique partout au pays s'affairent à intervenir rapidement à toute nouvelle éclosion afin de prévenir la propagation et de maintenir une « lente » croissance épidémique.

Nous avons tous un rôle à jouer pour limiter l'ampleur et les répercussions de ces flambées, les empêcher de déclencher une épidémie ou d'établir une chaîne de transmission dans une population ou un environnement, y compris chez les personnes susceptibles d'être gravement malades si elles contractent la COVID-19. Nous connaissons les mesures de santé publique et les précautions individuelles quotidiennes à prendre. En comprenant les risques, en respectant les directives de santé publique locales et en prenant les précautions appropriées, nous serons en mesure de prendre des décisions éclairées pour nous protéger, protéger nos familles et nos collectivités. Vous trouverez ici les ressources qui peuvent vous guider. »

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Communiqué envoyé le 15 août 2020 à 12:00 et diffusé par :