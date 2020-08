Déclaration du Chef de l'APNQL Ghislain Picard : Condoléances à la suite du décès du Grand Chef Joseph Tokwiro Norton





WENDAKE, QC, le 15 août 2020 /CNW Telbec/ - C'est avec une profonde émotion que l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) rend aujourd'hui hommage au Grand Chef Joseph Tokwiro Norton, décédé hier en soirée. Depuis plusieurs décennies, le Grand Chef Norton est une figure marquante du Conseil Mohawk de Kahnawake, ainsi que de la vie et de l'histoire de sa communauté et de sa Nation, envers laquelle il a toujours manifesté sans relâche son attachement, son dévouement et sa fidélité.

À de nombreuses reprises, les Mohawks de Kanawake l'ont choisi pour diriger leur Conseil. Il était notamment Grand Chef au cours de la critique période vécue par sa Nation au cours de l'été 1990, à un moment où son leadership a été à plusieurs reprises déterminant.

Le Grand Chef Norton occupe une place marquante parmi ces femmes et ces hommes qui ont su maintenir et faire respecter les valeurs et les traditions de la Nation Mohawk tout en assurant son développement. Les interventions du Grand Chef Norton à la table de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador ont toujours été marquées par la perspicacité et la recherche du consensus, et très appréciées par l'ensemble des Chefs. C'est en leur nom que j'offre mes plus sincères sympathies à sa famille, aux membres du Conseil, et à la population de Kanawake et à la grande Nation Mohawk. Nous perdons un grand leader dont la sagesse continuera de nous inspirer tous et toutes.

À propos de l'APNQL

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est l'organisme régional politique qui regroupe 43 chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador. Suivez l'APNQL sur Twitter @APNQL.

SOURCE Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador

Communiqué envoyé le 15 août 2020 à 10:52 et diffusé par :