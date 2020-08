Neptune annonce les résultats de son assemblée annuelle et l'élection de ses administrateurs





LAVAL, QC, le 14 août 2020 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé les résultats des votes concernant les propositions énoncées dans sa circulaire de sollicitation de procurations du 16 juillet 2020 tenus lors de son assemblée annuelle des actionnaires, qui s'est déroulée de façon virtuelle le 12 août 2020.

Élection des administrateurs

Selon les procurations reçues et la tenue d'un vote par scrutin lors de l'assemblée, les personnes suivantes ont été élues à titre d'administratrices de Neptune jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, avec les résultats suivants :

Candidat(e) Votes en faveur % de votes en faveur Abstentions % d'abstentions John M. Moretz 29 679 735 97,6 % 736 756 2,4 % Joseph Buaron 29 989 479 98,6 % 427 012 1,4 % Michael Cammarata 27 472 165 90,3 % 2 944 326 9,7 % Ronald Denis 22 702 327 74,6% 7 714 164 25,4 % Michael de Geus 30 211 169 99,3 % 205 322 0,7 % Jane Pemberton 30 151 899 99,1 % 264 592 0,9 % Frank Rochon 30 156 703 99,2 % 259 788 0,9 % Richard Schottenfeld 29 542 961 97,1 % 873 530 2,9 %

Nomination des auditeurs

Selon les procurations reçues et la tenue d'un vote par scrutin lors de l'assemblée, Ernst & Young, s.r.l./S.E.N.C.R.L., comptables professionnels agréés, ont été nommés à titre d'auditeurs de la Société pour l'année à venir et le conseil d'administration de la Société a été autorisé à fixer leur rémunération, avec les résultats suivants :

Ernst & Young,

s.r.l./S.E.N.C.R.L. Votes en faveur % de votes en faveur Abstentions % d'abstentions 56 257 820 99,3 % 392 189 0,7 %

À propos de Neptune Solutions Bien-Être inc.

Neptune Solutions Bien-Être est une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être. Neptune se consacre à l'élaboration d'un vaste portefeuille de produits de consommation courante à la fois abordables et haut de gamme qui répondent aux tendances intemporelles et à la demande du marché pour des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission. La Société dispose d'une infrastructure de chaîne d'approvisionnement très flexible et peu coûteuse qui peut être étendue, réduite ou adaptée à des catégories de produits adjacentes afin de cerner de nouvelles pistes d'innovation, de s'ajuster rapidement aux préférences et à la demande du marché, et de commercialiser de nouveaux produits par l'intermédiaire de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Forte de plusieurs décennies d'expertise en matière d'extraction et de formulation de produits, Neptune est un fournisseur de premier plan de solutions clés en main de développement de produits et de chaîne d'approvisionnement pour les clients d'affaires dans plusieurs secteurs verticaux, notamment les produits légaux à base de cannabis et de chanvre, les nutraceutiques et les biens de consommation courante fournis en marque blanche. La Société occupe une place de choix dans le secteur du cannabis et du chanvre grâce à ses activités de recherche, de développement et de commercialisation axées sur l'utilisation des cannabinoïdes afin de rendre les produits ménagers plus sûrs, plus sains et plus efficaces. Neptune a son siège social à Laval, au Québec, et possède une usine de production de 4 645 mètres carrés (50 000 pieds carrés) à Sherbrooke, au Québec, ainsi qu'une usine de 2 230 mètres carrés (24 000 pieds carrés) en Caroline du Nord. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://neptunecorp.com/.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent pas sur des faits passés ou courants constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels que « croit », « est d'avis », « prévoit », « a l'intention », « s'attend », « entend » ou « planifie » dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement.

Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde et de la rubrique « Mise en garde concernant l'information prospective » qui figure dans la notice annuelle la plus récente de Neptune, qui fait également partie du rapport annuel sur formulaire 40-F le plus récent de Neptune lequel est disponible sur SEDAR, à www.sedar.com, sur EDGAR, à https://www.sec.gov/edgar.shtml et dans la section Investisseurs du site Web de Neptune, à www.neptunecorp.com. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige. De plus, les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué comportent généralement d'autres risques et incertitudes qui sont décrits à l'occasion dans les documents publics de Neptune déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des commissions des valeurs mobilières canadiennes. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle.

Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

