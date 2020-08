Plus de bornes de recharge pour véhicules électriques maintenant offertes sur les sites de Parcs Canada





Il est de plus en plus facile de réduire les émissions lorsque l'on visite un site de Parcs Canada

GATINEAU, QC, le 14 août 2020 /CNW/ - La pandémie du COVID-19 a rappelé aux Canadiens et aux Canadiennes l'importance de se connecter à notre environnement naturel. Passer du temps dans la nature a prouvé ses bienfaits sur la santé et le bien-être humains. C'est pourquoi le gouvernement du Canada offre plus d'options aux Canadiens et les Canadiennes pour découvrir nos trésors naturels partout au pays, tout en réduisant les émissions.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé que 28 lieux de Parcs Canada offrent désormais aux visiteurs des bornes de recharge pour véhicules électriques données par Tesla.

En mai 2019, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il s'engageait à mettre en place une infrastructure de bornes de recharge dans 25 des lieux les plus populaires de Parcs Canada, ou à proximité de ceux-ci, partout au pays d'ici 2021 et qu'il doublerait le nombre de destinations offrant ce service aux 50 endroits les plus populaires d'ici 2025. Grâce à un don de Tesla de plus de 350 bornes de recharge en 2019, Parcs Canada a déjà atteint son objectif de 2021 et est en bonne voie pour atteindre les objectifs de 2025.

Le don de Tesla permet à Parcs Canada de mieux servir les visiteurs qui ont choisi de conduire des véhicules électriques et s'inscrit dans le cadre du travail continu de Parcs Canada pour faire prendre à ses activités un virage écologique et lutter contre les changements climatiques.

À ce jour, 172 bornes de recharge pour véhicules électriques ont été installées dans 14 parcs nationaux, 12 sites historiques nationaux, une aire marine nationale de conservation et dans le parc urbain national de la Rouge. À chaque site où ce nouveau service de bornes de recharge est disponible, la moitié sont munies de connecteurs pour Tesla et l'autre moitié de connecteurs J-1772 et sont accessibles gratuitement avec les droits d'entrée (le cas échéant).

Plusieurs sites de Parcs Canada disposeront de plus d'une zone où les visiteurs pourront recharger leurs véhicules électriques.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à fournir aux Canadiens des solutions pratiques pour réduire les émissions lorsqu'ils visitent les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux et les aires marines nationales de conservation.

Citations

« Comme de plus en plus de sites de Parcs Canada au pays compte des bornes de recharge pour véhicules électriques, le gouvernement du Canada offre aux Canadiens la possibilité de choisir plus facilement nos merveilleux parcs nationaux, aires marines nationales de conservation, lieux historiques nationaux ou parcs urbains nationaux pour leur prochaine destination de voyage, tout en réduisant les émissions, en découvrant la nature et en côtoyant l'histoire ».

L'honorable Jonathan Wilkinson,

ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de l'Agence Parcs Canada

Faits en bref

Les transports représentent un quart des émissions de gaz à effet de serre du Canada , dont près de la moitié provient des voitures et des camions légers. Les véhicules électriques offrent la possibilité de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre.

, dont près de la moitié provient des voitures et des camions légers. Les véhicules électriques offrent la possibilité de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre. D'ici l'automne 2020, Parcs Canada prévoit que des bornes de recharge données par Tesla seront mises à la disposition des visiteurs sur 38 sites de Parcs Canada.

Cet investissement s'appuie sur les engagements pris par le gouvernement fédéral d'atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050. Elle soutient également le gouvernement du Canada dans sa volonté d'atteindre son objectif ambitieux de 100 % des ventes de véhicules à émission zéro d'ici 2040.

dans sa volonté d'atteindre son objectif ambitieux de 100 % des ventes de véhicules à émission zéro d'ici 2040. Tesla a fait don de bornes de recharge de niveau 2 (moitié Tesla, moitié J-1772) pour mettre à la disposition des visiteurs sur les sites de Parcs Canada. Ces chargeurs « de destination » permettent aux véhicules d'atteindre leur pleine charge en 4 à 6 heures.

Lorsque vous planifiez votre voyage sur un site de Parcs Canada, consultez la page ( https://www.plugshare.com/ ) pour savoir s'il se trouve une borne de recharge pour véhicules électriques dans le parc national ou le lieu historique national.

) pour savoir s'il se trouve une borne de recharge pour véhicules électriques dans le parc national ou le lieu historique national. La santé et la sécurité des visiteurs, des employés et de tous les Canadiens sont de la plus haute importance. Pour aider à limiter la propagation de la COVID-19, Parcs Canada suit les conseils et les directives des experts en santé publique pour recommencer à accorder l'accès et à offrir les services aux visiteurs. Seuls les sites de Parcs Canada où les risques pour la santé et la sécurité peuvent être gérés efficacement sont ouverts ou seront rouverts.

Le réseau de sites protégés de Parcs Canada est vaste et diversifié. L'accès des visiteurs et les services aux visiteurs varieront d'un bout à l'autre du pays en fonction des circonstances locales.

Les visiteurs des sites de Parcs Canada doivent respecter les restrictions de voyage locales et provinciales ou territoriales applicables, y compris les exigences en matière d'isolement. Les visiteurs doivent respecter les restrictions ou exigences de voyage applicables.

Le site Web de Parcs Canada contient des renseignements détaillés sur les emplacements ouverts, sur ce à quoi les visiteurs peuvent s'attendre, sur la façon de préparer une visite et sur les services éventuellement offerts. Les visiteurs sont priés de se préparer en consultant le site Web avant leur déplacement.

Document d'information : Plus de bornes de recharge pour véhicules électriques maintenant offertes sur les sites de Parcs Canada

