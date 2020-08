Gagner au MAX : des amis de Thornhill et Oakville remportent le gros lot de 70 millions $ de LOTTO MAX





TORONTO, le 14 août 2020 /CNW/ - Donna Williamson de Thornhill et David Overall d'Oakville, amis et anciens collègues, ont commencé à jouer à la loterie dans un groupe pour rester en contact après qu'ils ne travaillaient plus ensemble. Après plus de dix ans de jeu en groupe, le duo a gagné le gros lot massif de 70 millions de dollars au tirage de LOTTO MAX du vendredi 31 juillet 2020. Mme Williamson et M. Overall ont reçu leur chèque sur la scène OLG Play Stage (site disponible en anglais seulement), le tout nouveau site de divertissement en plein air, situé le long du secteur riverain de Toronto. L'événement a respecté toutes les mesures d'éloignement physique afin de protéger la santé et la sécurité de tous ceux impliqués. C'est la deuxième fois qu'un gros lot de 70 millions de dollars a été attribué en Ontario.

« C'était mon tour d'acheter un billet cette semaine. J'ai même pensé à acheter quelques billets de plus pour moi, mais j'ai laissé tomber par ce qu'il ne faut qu'un billet pour gagner » a rit Mme Williamson, une retraitée du secteur financier. « J'ai envoyé une copie du billet dans un courriel à David avec la légende suivante 'Voici les numéros gagnants des 70 millions $. Yabba dabba doo! »

« En fait, Donna a utilisé notre dernier Jeu gratuit pour acheter le billet. », a expliqué M. Overall, un employé de 63 ans dans le secteur de l'alimentation. « Nous espérions gagner 20 $ pour être capables de continuer notre stratégie d'investissement à court terme. », a-t-il ajouté en riant.

Après le tirage, Mme Williamson a vérifié leurs numéros en ligne. « Chaque fois qu'un numéro correspondait, j'ai crié Hourrah! Pourtant, quand j'ai fait correspondre cinq numéros, je me suis demandé si je rêvais! » a raconté Mme Williamson. « J'ai réveillé mon conjoint pour confirmer ce que je voyais! »

Lorsque Mme Williamson a appelé M. Overall pour lui annoncer qu'ils étaient les seuls gagnants des 70 millions de dollars, il n'en revenait pas. « Tout ce que je pouvais répondre était 'Voyons donc!' C'était irréel. », a-t-il dit le sourire aux lèvres.

« Et plus de dix jours plus tard, c'est encore irréel » a raconté Mme Williamson. « Je ne sais pas comment je devrais me sentir après avoir vécu une chose pareille. De tous les événements importants que je comptais vivre dans la vie, gagner à la loterie ne figurait pas sur ma liste. C'est un événement dans une catégorie tout à fait à part. »

En ce qui concerne leurs plans pour ce lot transformateur, M. Overall a l'intention de prendre sa retraite en septembre. « Ma femme, mes enfants et moi prendrons du temps à nous habituer à notre nouvelle réalité avant de prendre des décisions importantes. »

Mme Williamson est du même avis que son ami. « Je n'ai pas encore eu la chance de penser à l'avenir. Nous aimerions voyager plus lorsqu'il sera sécuritaire de le faire. Nous allons prendre les choses une étape à la fois. »

« Nous avons hâtes de partager cette bonne nouvelle avec nos amis et nos familles. », a conclu M. Overall.

Depuis le lancement du jeu en septembre 2009, les joueurs de LOTTO MAX de l'Ontario ont gagné plus de 5,6 milliards de dollars en lots : il y a eu 76 billets gagnants d'un gros lot et 608 billets gagnants d'un lot MAXMILLIONS dans toute la province.

Les tirages de LOTTO MAX ont lieu deux fois par semaine, le mardi et le vendredi. Pour chaque jeu à 5 $, les joueurs obtiennent trois séries de sept numéros de un à cinquante. Les joueurs doivent faire correspondre les sept numéros de l'une ou l'autre de leurs séries aux sept numéros gagnants pour remporter le gros lot ou les lots MAXMILLIONS.

Le billet gagnant a été acheté à Brothers Convenience, promenade Bay Thorn, à Thornhill.

SOURCE OLG Winners

Communiqué envoyé le 14 août 2020 à 13:47 et diffusé par :