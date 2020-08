Le gouvernement du Canada publie le Plan de vol du Canada pour la sécurité des voyages aériens





OTTAWA, ON, le 14 août 2020 /CNW/ - que le gouvernement du Canada continue de recommander aux Canadiennes et aux Canadiens d'éviter tout voyage non essentiel à l'étranger, les Canadiennes et les Canadiens doivent savoir que le gouvernement du Canada poursuit son travail avec ses partenaires pour protéger la santé publique en mettant en oeuvre des mesures qui visent à réduire le risque de transmission de la COVID-19 durant les voyages aériens. Cela est particulièrement important au moment où les autorités, tant au Canada qu'à l'étranger, commencent à prendre des mesures d'ouverture et à lever certaines restrictions relatives aux voyages.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, a annoncé le Plan de vol du Canada pour la navigation dans le contexte de la COVID-19 (le Plan de vol du Canada), qui sert de fondement aux mesures actuelles et futures prises par le Canada pour réduire les risques pour la santé publique posés par la COVID-19 durant un voyage aérien. Ce plan d'action met en place un train de mesures de sécurité sur divers plans en vue de préserver la santé publique en protégeant les voyageurs aériens et les travailleurs du secteur du transport aérien de la COVID-19. Le gouvernement du Canada a travaillé avec les autorités de la santé publique, ses équivalents étrangers ainsi que ses partenaires de l'industrie en vue de concevoir un plan à l'égard de la COVID-19 sur la sécurité du transport aérien; ce plan s'harmonise avec les nouvelles normes et pratiques exemplaires de sécurité mondiales.

Des changements importants s'appliqueront désormais à tous les aspects des voyages aériens, tant dans les aéroports qu'à bord des appareils. Ces changements comprennent des restrictions relatives aux voyages, le port obligatoire de couvre-visages pour les passagers et les membres d'équipage, des vérifications obligatoires de l'état de santé des passagers menées par les transporteurs aériens avant l'embarquement des passagers, la vérification de la température des personnes dans les aéroports canadiens les plus achalandés et aux points de départ de tous les vols à destination du Canada, une limitation des services aux passagers et des déplacements des passagers durant le vol, et des pratiques et mesures de nettoyage et de désinfection renforcées.

Les méthodes et les mesures appliquées dans les aéroports sont, entre autres, l'utilisation de systèmes améliorés de conditionnement et de filtration de l'air, le nettoyage fréquent des surfaces souvent touchées, l'implantation de nouvelles technologies de balayage des cartes d'embarquement sans contact et la mise en place de mesures d'éloignement physique. Les avions de passagers modernes sont également particulièrement conçus pour réduire les risques de transmission virale. L'échange d'air s'y effectue à un rythme soutenu et la plupart des gros aéronefs commerciaux sont équipés de systèmes de filtration à haute efficacité (HEPA). De plus, la hauteur des dossiers des sièges et le fait que presque tous les passagers soient orientés dans la même direction lorsqu'ils sont assis réduisent la probabilité de propagation du virus entre les rangées.

Ces mesures, qui visent avant tout à assurer la sécurité et la sûreté des voyageurs et des employés du secteur, font du Canada un chef de file mondial en matière de réduction du risque de contracter la COVID-19 durant un voyage aérien. À ce jour, le gouvernement du Canada n'est au courant d'aucun cas attribuable à une transmission entre passagers lors de vols à destination ou en provenance du Canada. Toutefois, le travail effectué en collaboration avec les provinces et les territoires se poursuit en vue de renforcer les processus de recherche de contacts pour diminuer davantage et quantifier plus précisément le risque de transmettre la COVID-19 durant un voyage aérien.

Le Plan de vol du Canada sera perfectionné à mesure que le gouvernement du Canada en apprendra davantage sur la COVID-19 et que les pratiques exemplaires à l'international évolueront, et ce, en vue d'assurer la sécurité et l'efficacité du réseau de transport aérien du Canada au cours des mois et des années à venir.

Citation

« Le Canada est un vaste pays, et il est essentiel que les voyages aériens y soient sûrs et sécuritaires afin que les Canadiennes et les Canadiens puissent se rapprocher des leurs et compter sur ces services pour soutenir leurs entreprises. La mise en oeuvre du Plan de vol du Canada renforce notre engagement soutenu à protéger la santé publique et à réduire au minimum les risques posés par la COVID-19 qui sont associés aux voyages aériens. Ce plan exhaustif permet d'harmoniser les mesures prises par le gouvernement et ses partenaires de l'industrie avec les nouvelles pratiques exemplaires à l'échelle internationale ayant pour objectif de protéger les passagers et les travailleurs du secteur aérien de la COVID-19. »

Le ministre des Transports,

l'honorable Marc Garneau

Les faits en bref

Le Plan de vol du Canada s'appuie sur le rapport et le document Take-off: Guidance for Air Travel through the COVID-19 Public Health Crisis de l'Équipe spéciale sur la relance de l'aviation après la COVID-19 (ou CART pour Council Aviation Recovery Taskforce) de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Ces documents ont servi de référence pour ce qui est de la détermination des surfaces de contact et des considérations et pratiques recommandées afin d'optimiser la sécurité et la sûreté des voyages aériens au Canada et ailleurs dans le monde.

Liens connexes

SOURCE Transports Canada

