/R E P R I S E -- Avis aux médias - Cérémonie soulignant le 75e anniversaire du jour de la Victoire sur le Japon et dévoilement de l'affiche de la Semaine des vétérans 2020/

HALIFAX, NS, le 13 août 2020 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, prononcera une allocution et déposera une couronne lors d'une cérémonie visant à souligner le 75e anniversaire du jour de la Victoire sur le Japon et de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après la cérémonie, le ministre MacAulay dévoilera l'affiche de la Semaine des vétérans de cette année, qui vise à marquer le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Lieu : Place Grand Parade

1770, rue Barrington

Halifax, N.-É.



Date : Samedi 15 août 2020



Heure : 11 h HAA

Les représentants des médias et les invités sont priés de respecter les directives relatives à l'éloignement physique de l'administratrice en chef de la santé publique. Le port du masque est fortement recommandé, surtout lorsqu'il est impossible de maintenir une distance physique.

Les représentants des médias qui souhaitent assister à la conférence sont priés de s'inscrire à l'avance en envoyant un courriel à l'adresse vac.media-medias.acc@canada.ca. Des photos seront disponibles pour ceux qui n'auront pas eu l'occasion d'assister à l'activité. L'activité sera également diffusée en direct sur la page Facebook Le Canada se souvient.

