Dre Courtney Howard lance sa plateforme de campagne pour soigner les gens, l'économie et la planète





Yellowknife -- Territoire du chef Drygeese, patrie traditionnelle des Dénés Yellowknives

et terres traditionnelles des Métis du Slave Nord Ottawa -- Territoire non cédé et non abandonné de la nation algonquine Anishinaabe

YELLOWKNIFE, NT, OTTAWA, ON, le 14 août 2020 /CNW/ - La Dre Courtney Howard, médecin urgentologue, spécialiste du climat et de la santé et candidate du Nord à la chefferie du Parti vert du Canada, a lancé aujourd'hui son programme de campagne par vidéo, sur le web et sur les médias sociaux.

La plateforme est intitulée "Des gens en santé, une planète en santé" et propose une vision globale de la société canadienne, centrée sur une économie du bien-être. En faisant du bien-être un objectif national clair, nous exprimons la valeur de la prise en charge mutuelle et nous pouvons exploiter l'énorme base de données sur la santé écologique, la santé sociétale et la santé humaine pour nous aider à garder le cap face aux trois crises auxquelles nous sommes confrontés : le climat, l'économie et la pandémie.

"Lorsque nous visons à améliorer la santé et le bien-être, nous commençons à voir des solutions qui nous aident à résoudre plus d'un problème à la fois. Par exemple, le fait de s'assurer que les gens sont connectés à un réseau à large bande abordable leur permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique liées aux voyages, de réduire le risque d'infection par la COVID et d'accéder à l'économie virtuelle", a déclaré la Dre Howard, qui s'est lancée dans la course à la mi-juin, une fois la première vague de COVID maîtrisée dans les T.N.-O., et qui bénéficie d'un soutien considérable des milieux canadiens de l'environnement et de la santé.

Un futur en santé se divise en trois sections principales pour aborder les parties de notre société et de notre économie qui ne fonctionnent pas de manière optimale : redistribuer l'argent, partager le pouvoir, et élever la vision.

La plateforme complète se trouve à coholesverts.ca/la-plateforme

SOURCE Dre. Courtney Howard candidate à la chefferie du Parti vert du Canada

