La Gaspésie : un joueur clé dans la reprise économique du Québec





Des emplois pour le Québec : la ministre Mélanie Joly annonce un soutien de près de 3 M$ de la part de Développement économique Canada pour les régions du Québec à des entreprises et organismes gaspésiens.

PERCÉ, QC, le 14 août 2020 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'avenir économique du Québec repose sur la vitalité de ses régions. Depuis bon nombre d'années, le gouvernement du Canada s'est donné comme mandat d'appuyer les régions dans leurs efforts de développement, au bénéfice des entreprises, des citoyens et des visiteurs.

De passage en Gaspésie, la ministre du Développement économique et des Langues officielles, l'honorable Mélanie Joly, accompagnée de la députée de Gaspésie-Les Iles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, l'honorable Diane Lebouthillier, annonce aujourd'hui des aides financières s'élevant à 2 968 566 dollars. Ces appuis permettront aux entreprises et organismes de valoriser les atouts de la région, de croître ou de maintenir leurs activités.

14 projets porteurs pour la relance et l'économie locale

La Gaspésie regorge d'entrepreneurs aux idées novatrices et d'organismes qui contribuent à améliorer la vitalité de leur communauté en plus de bonifier le tissu économique local. C'est dans cette optique que DEC appuie huit projets liés au démarrage et à la croissance d'entreprises ainsi qu'à l'amélioration d'infrastructures touristiques gaspésiennes. Ces contributions totalisent 2 290 881 dollars.

De plus, s'ajoutent à ces montants des investissements totaux pouvant aller jusqu'à 677 685 dollars consentis à six entreprises et organismes dans le cadre du Fonds d'aide et de relance régionale (FARR), qui vise à soutenir les organisations touchées par la pandémie de COVID-19. Ces investissements contribuent non seulement à les aider à obtenir le soutien dont ils ont besoin pendant cette période difficile, mais également à poursuivre leurs activités, à relancer l'économie et à maintenir des emplois pour les Québécois.

Le complément d'information sur les projets est fourni dans le document connexe.

L'annonce d'aujourd'hui est une nouvelle preuve de l'engagement du gouvernement du Canada envers la région. Des projets comme ceux-ci permettront aux acteurs du milieu de jouer un rôle majeur dans le développement et la reprise économique du Canada.

Citations

« Partout au pays, les entreprises de chez nous contribuent à la relance de notre économie. Les aider à innover afin qu'elles puissent accroître leur compétitivité et créer des emplois pour les Québécois est donc au coeur de nos priorités. Avec l'annonce d'aujourd'hui, notre message est clair : nous étions là pour le Québec avant la pandémie avec des mesures concrètes et nous continuerons de travailler avec les entreprises de chez nous afin de trouver des solutions pour que l'on puisse revenir encore plus forts qu'auparavant. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« L'appui aux entreprises qui misent sur l'innovation pour croître, prospérer et créer de bons emplois est au coeur de l'action de DEC. De l'hôtellerie à la microbrasserie, en passant par des festivals et des ateliers, nous soutenons les entrepreneurs locaux qui font vivre notre région et créent de bons emplois pour les Québécois. Ici en Gaspésie comme partout au pays, ces entreprises peuvent compter sur le gouvernement du Canada pour soutenir leur développement et mieux les outiller pour faire face à la crise actuelle. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national

Faits en bref

L'honorable Mélanie Joly est ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC.

est ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC. Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation ( CERI) de DEC , du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) de DEC et du Fonds d'aide et de relance régionale (FARR).

, du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) de DEC et du Fonds d'aide et de relance régionale (FARR). DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

