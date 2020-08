Alliances pour la solidarité - Le ministre Jean Boulet annonce qu'une aide de plus de 1 M$ est accordée pour la réalisation de projets visant la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans la région du Centre-du-Québec





DRUMMONDVILLE, QC, le 14 août 2020 /CNW Telbec/ - Réaffirmant sa volonté de lutter efficacement contre la pauvreté et l'exclusion sociale partout au Québec, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce l'attribution de 1 054 298 $ pour la région du Centre-du-Québec.

Le ministre a fait cette annonce aujourd'hui, à Drummondville, en compagnie du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne.

Ce soutien financier permettra à 10 organisations d'assurer la réalisation de leur projet. Elles ont été choisies par l'Alliance centricoise pour la solidarité et l'inclusion sociale (ACSIS). Les projets visent à mettre en place des solutions durables pour répondre aux priorités d'interventions régionales relatives à la sécurité alimentaire, à l'habitation et au logement, au transport, à la lutte contre les préjugés et au soutien à l'action communautaire.

L'aide attribuée dans le cadre des Alliances pour la solidarité provient du Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS), qui prévoit qu'une somme totale de 138,8 M$ sera distribuée dans l'ensemble des régions d'ici 2023 pour soutenir des projets novateurs proposés par les acteurs locaux et régionaux. Une somme de 3,3 M$ est réservée pour la région du Centre-du-Québec.

Citations :

« En confiant des sommes provenant du Fonds québécois d'initiatives sociales à des acteurs qui connaissent les communautés locales et régionales, nous nous assurons de répondre aux besoins précis qui sont exprimés dans les différents milieux, et ce, à la grandeur du Québec. L'Alliance centricoise pour la solidarité et l'inclusion sociale permet d'accomplir un travail immense en ce qui concerne la coordination de l'ensemble des travaux qui visent à favoriser la réalisation de projets pertinents et à inspirer de meilleures pratiques afin de lutter efficacement contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans la région. Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous contribuons à maintenir un filet social fort pour tous, ce qui est particulièrement important dans le contexte actuel. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Les projets que nous soutenons aujourd'hui contribueront à améliorer les conditions de vie de nos concitoyennes et concitoyens les plus vulnérables. Le dynamisme des organisations centricoises qui luttent contre la pauvreté et l'exclusion sociale est formidable. C'est en grande partie grâce à elles que nous pouvons rendre nos communautés plus solidaires et plus équitables. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants :

L'ACSIS est une démarche générale que s'est donnée la région pour administrer les fonds provenant des Alliances pour la solidarité. La Table des MRC du Centre-du-Québec en est la mandataire et la MRC d' Arthabaska en est la fiduciaire.

en est la fiduciaire. Selon les données du Recensement de Statistique Canada de 2016, 15,4 % de la population du Centre-du-Québec avait de faibles revenus.

À la suite du dernier appel de projets lancé au printemps 2020 par la Table des MRC du Centre-du-Québec, des sommes sont encore disponibles pour soutenir de nouveaux projets dans les MRC de Bécancour et de L'Érable de même que pour soutenir des projets régionaux.

Pour cette raison, un troisième appel de projets est en cours, et les organisations sont invitées à présenter leurs propositions.

Les organisations ont jusqu'au 2 octobre 2020 pour présenter un projet.

Annexe

Liste des projets soutenus

Projet Organisation Montant Projet de transformation alimentaire Service d'entraide des Hauts Reliefs 96 076 $ Préparation à la sortie M.D.T.V.A. - Maison de thérapie Victoriaville-Arthabaska 131 793 $ Le Garde-manger Carrefour des générations du Grand Daveluyville 150 000 $ Solidairement vôtre! Coopérative de solidarité de Notre-Dame-de-Ham 69 742 $ Accès Transport CDC des Bois-Francs 43 000 $ Visez l'équilibre! Centre d'action bénévole Drummond 127 410 $ Portrait de la situation en matière de mobilité et scénario de desserte MRC de Drummond 37 620 $ Opération cohabitation sociale CDC Drummond 107 065 $ Alimentation solidaire, sécurité alimentaire CDC de la MRC de Bécancour 252 592 $ Ensemble pour la sécurité des aînés Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec 39 000 $ Total 1 054 298 $

