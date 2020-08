Déclaration du premier ministre à l'occasion du Jour de l'indépendance du Pakistan





OTTAWA, ON, le 14 août 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de l'indépendance du Pakistan :

« Aujourd'hui, les communautés pakistanaises au Canada et à travers le monde célèbrent le Jour de l'indépendance du Pakistan.

« Le Canada et le Pakistan ont établi des relations diplomatiques en 1947. Nos relations, qui reposent sur des liens étroits entre nos populations depuis des générations, se sont resserrées encore plus au cours des décennies suivantes. Aujourd'hui, plus de 215 000 Canadiens d'origine pakistanaise continuent, tous les jours, d'apporter des contributions importantes à nos communautés et à notre pays.

« Le Pakistan et le Canada collaborent de près au sein de nombreuses organisations internationales, dont les Nations Unies et le Commonwealth. De plus, nous avons hâte de continuer à approfondir nos relations et à faire progresser les dossiers qui sont importants pour les gens de nos deux pays, notamment les changements climatiques, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, ainsi que le commerce et les investissements.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes meilleurs voeux à tous ceux qui célèbrent le Jour de l'indépendance du Pakistan, ici au Canada et dans le monde entier. »

