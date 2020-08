Le magazine Inc. dévoile Inc. 5000, sa liste annuelle des entreprises privées dont la croissance est la plus rapide en Amérique





Agendia figure sur la liste Inc. 5000 2020 avec une croissance de près de 90 % de son chiffre d'affaires

NEW YORK, 14 août 2020 /PRNewswire/ -- Cette semaine, le magazine Inc. a annoncé qu'Agendia, Inc. a été incluse dans sa liste annuelle Inc. 5000, le classement le plus prestigieux des entreprises privées faisant l'objet de la croissance la plus rapide dans le pays. La liste est un regard unique sur les entreprises les plus prospères du segment le plus dynamique de l'économie américaine - ses petites entreprises indépendantes. Intuit, Zappos, Under Armour, Microsoft, Patagonia, et de nombreux autres noms bien connus ont gagné leur première exposition nationale en tant que lauréats d'Inc. 5000.

« De nombreuses entreprises qui ont été classées dans la liste Inc. 5000 sont maintenant des noms familiers. Pour répondre aux critères d'inclusion, les entreprises doivent afficher une croissance significative et soutenue sur plusieurs années ? la croissance d'Agendia reflète directement notre incroyable équipe », a déclaré Mark Straley, PDG d'Agendia. « Nous espérons maintenir notre dynamique alors que nous concentrons nos efforts pour soutenir les femmes atteintes d'un cancer du sein tout au long de leur parcours thérapeutique. Je suis personnellement reconnaissant envers nos employés passionnés, leur sens du devoir partagé, et leur engagement envers les patientes atteintes d'un cancer du sein. »

Non seulement les entreprises figurant sur la liste Inc. 5000 2020 ont été très compétitives sur leurs marchés, la liste dans son ensemble révèle également une croissance fulgurante par rapport aux listes précédentes. La liste Inc. 5000 2020 a affiché une croissance moyenne incroyable de plus de 500 % sur trois ans et un taux moyen de 165 %. Le chiffre d'affaires total d'Inc. 5000 se chiffrait à 209 milliards USD en 2019, représentant plus de 1 million d'emplois au cours des trois dernières années.

Les résultats complets d'Inc. 5000, y compris les profils des entreprises et une base de données interactive qui peut être triée par secteur, région et autres critères, est disponible sur www.inc.com/inc5000. Les 500 premières entreprises sont également présentées dans l'édition de septembre d'Inc., qui sera en vente le 12 août.

« Les entreprises figurant sur la liste Inc. 5000 de cette année représentent presque tous les domaines d'activité », déclare Scott Omelianuk, éditeur en chef d'Inc. « De la santé et des logiciels aux médias et à l'hôtellerie, la liste 2020 prouve que, quel que soit le secteur, une croissance incroyable repose sur les fondements de la ténacité et de l'opportunisme.

L'évènement Inc. 5000 annuel honorant les entreprises figurant sur la liste se tiendra virtuellement du 23 au 27 octobre 2020. Comme toujours, les conférenciers comprendront certains des plus grands innovateurs et chefs d'entreprise de notre génération.

À propos d'Agendia

Agendia est une société d'oncologie de précision dont la mission est de fournir aux patientes atteintes d'un cancer du sein au stade précoce et à leurs médecins les informations dont ils ont besoin pour prendre les décisions de traitement les plus efficaces. La société propose actuellement deux tests de profilage génomique disponibles dans le commerce, étayés par des données cliniques et concrètes. MammaPrint®, un test de récidive du cancer du sein basé sur 70 gènes, et BluePrint®, un test de sous-typage moléculaire basé sur 80 gènes, fournissent un profil génomique complet et les données dont les médecins ont besoin pour prendre des décisions plus éclairées dans les cadres de traitements pré et postopératoires. En développant de nouveaux tests génomiques fondés sur des données probantes et en menant des recherches révolutionnaires tout en créant un arsenal de données qui aideront à traiter le cancer, Agendia vise à améliorer les résultats thérapeutiques des patientes et à soutenir les besoins cliniques évolutifs des patientes atteintes d'un cancer du sein et de leurs médecins à chaque étape du processus, du diagnostic initial à l'absence de cancer.

Complément d'information sur Inc. et sur la liste Inc. 5000

Méthodologie

La liste Inc. 5000 2020 est classée en fonction de la croissance du pourcentage du chiffre d'affaires en comparant 2016 et 2019. Pour être éligibles, les entreprises doivent avoir été établies et avoir généré un chiffre d'affaires au 31 mars 2016. Elles devaient être basées aux États-Unis, privées, à but lucratif et indépendantes - et non pas des filiales ou des divisions d'autres entreprises - au 31 décembre 2019. (Depuis, un certain nombre d'entreprises figurant sur la liste ont été cotées ou ont été acquises.) Le chiffre d'affaires minimum requis pour 2016 est de 100 000 USD ; le minimum pour 2019 est de 2 millions USD. Comme toujours, Inc. réserve le droit de refuser certaines candidatures pour des raisons subjectives. Les entreprises figurant sur la liste Inc. 500 sont présentées dans l'édition de septembre d'Inc. Elles représentent le niveau supérieur de la liste Inc. 5000, disponible sur http://www.inc.com/inc5000.

À propos d'Inc. Media

Inc., la marque médiatique qui inspire le plus de confiance dans le monde des affaires, fournit aux entrepreneurs les connaissances, les outils, les relations et la communauté nécessaires pour construire d'excellentes entreprises. Son contenu multiplateforme primé touche chaque mois plus de 50 millions de personnes sur divers canaux tels que des sites Web, des bulletins d'informations, des réseaux sociaux, des podcasts et la presse écrite. Sa prestigieuse liste Inc. 5000, publiée chaque année depuis 1982, analyse les données des sociétés pour reconnaitre les sociétés privées qui enregistrent la plus forte croissance aux États-Unis. La renommée mondiale que confère l'entrée dans la liste des 5000 permet offre aux fondateurs des meilleures entreprises une occasion d'interagir avec une communauté exclusive de pairs ainsi que la crédibilité qui les aide à accroître leur chiffre d'affaires et recruter des talents. La conférence Inc. 5000 connexe fait partie d'un portefeuille largement plébiscité d'événements dédiés produits par Inc. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.inc.com.

Pour en savoir plus sur la conférence Inc. 5000, rendez-vous sur http://conference.inc.com/.

