La résilience des actifs de BTB est démontrée

MONTRÉAL, le 14 août 2020 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX: BTB.UN) (« BTB ») publie aujourd'hui ses résultats financiers du deuxième trimestre clos le 30 juin 2020 comparés au deuxième trimestre de 2019 et fait part des faits saillants suivants :

FAITS SAILLANTS DU DEUXIÈME TRIMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2020

Croissance des revenus de 2,8% , de 22,4 millions $ à 23,1 millions $, grâce au repositionnement du portefeuille, malgré une perte de revenus de 0,4 millions $ de provenant du programme de l'aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC) ;

, de 22,4 millions $ à 23,1 millions $, grâce au repositionnement du portefeuille, malgré une perte de revenus de 0,4 millions $ de provenant du programme de l'aide d'urgence du pour le loyer commercial (AUCLC) ; Croissance du résultat d'exploitation net de 1,8% , de 12,2 millions $ à 12,4 millions $, malgré une baisse de 7,1% du résultat d'exploitation net du portefeuille comparable à la suite des impacts de la COVID-19;

, de 12,2 millions $ à 12,4 millions $, malgré une baisse de 7,1% du résultat d'exploitation net du portefeuille comparable à la suite des impacts de la COVID-19; Recouvrement total des loyers du trimestre est estimé à plus de 97% , comprenant 89,6% des loyers déjà collectés, 3,8% des loyers faisant l'objet d'ententes de reports, et 4,3% des loyers à percevoir sous forme de subventions des gouvernements fédéral et provincial. 90.2% des loyers du mois de juillet ont également été perçus à ce jour.

, comprenant des loyers déjà collectés, des loyers faisant l'objet d'ententes de reports, et des loyers à percevoir sous forme de subventions des gouvernements fédéral et provincial. des loyers du mois de juillet ont également été perçus à ce jour. Baisse légère du taux d'occupation de 93,1% à 92,9% principalement dans les secteurs commercial et industriel. Nous observons un impact limité en lien avec des faillites et restructurations corporatives annoncées dans l'industrie du commerce de détail sur le portefeuille de BTB;

Renouvellement de 67,1% des baux venant à échéance en Q1 et Q2 2020;

des baux venant à échéance en Q1 et Q2 2020; Baisse des FPE récurrents passant de 9,5¢ à 7,5¢ par part. Cette baisse est principalement causée par les effets de la COVID-19, soit une provision pour mauvaises créances de 1,1 million $ et la perte de revenus de 0,4 million $ reliée au programme de l'AUCLC;

Baisse du ratio d'endettement total de 61,4% à 58,6% ;

; Réduction de la distribution passant de 3,5¢ par part par mois à 2,5¢, une décision qui a été annoncée en mai 2020.

VENTE DE PROPRIÉTÉS

En juin 2020, le Fonds a disposé d'un immeuble de bureaux situé au 1001, rue Sherbrooke Est à Montréal (Québec) pour un produit total de 26,1 millions $ ce qui apporte une injection de liquidités qui sécurise les besoins financiers futurs du Fonds.

UN MESSAGE DE LA PART DE MICHEL LÉONARD, PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

« Malgré la pandémie de la COVID-19, nous avons été en mesure de produire des résultats de collection de loyer robustes. Entre autres, nous avons perçu et percevrons environ 97% de nos revenus au cours du deuxième trimestre et des prochains à venir. La principale difficulté de notre perception de loyer se retrouve dans le segment des immeubles de commerces de détail qui représente 28,8% de la valeur de notre portefeuille diversifié. J'aimerais rappeler à nos porteurs de parts que nous ne possédons aucun centre commercial fermé. Notre portefeuille commercial est principalement constitué de propriétés occupées par des locataires nationaux distribuant des produits essentiels, tels que des épiceries, des pharmacies ou des magasins à grande surface qui ont très bien performé lors des derniers mois malgré les circonstances. La majorité de nos commerces de détail ont été désignés comme des « services essentiels » et sont donc demeurés ouverts pendant la période de confinement. De plus, tous les commerces de détail situés dans la Ville de Québec ont rouvert le 4 mai, presque 1 mois avant la réouverture des commerces sur l'île de Montréal, ce qui a bien entendu soutenu le secteur. Quant à nos immeubles de bureaux et industriels, nos locataires semblent avoir été moins affectés financièrement. Il faut noter la performance de nos immeubles situés à Ottawa où nous avons perçu presque 100% des loyers. De plus, notre stratégie de repositionnement d'actifs au cours des 18 derniers mois a été fructueuse. Nos 4 dernières acquisitions ont généré 1,7 millions $ de revenus de plus que ce qu'auraient généré les 5 propriétés que nous avons vendues si elles étaient demeurées au sein de notre portefeuille. Non seulement notre portefeuille est robuste, nos employés le sont aussi, car sans leur contribution et leur dévouement exceptionnel, BTB n'aurait pu livrer la solide performance du trimestre dans cette période imprédictible. »

SOMMAIRE DES ÉLÉMENTS IMPORTANTS AU 30 JUIN 2020

Nombre d'immeubles : 64

Superficie locative totale : environ 5,3 millions de pieds carrés

Actifs totaux : 935 millions $

Capitalisation boursière : 193 millions $

INFORMATION FINANCIÈRE

Renseignements Trimestriels

Périodes closes les 30 juin

(1) Mesures financières non conformes aux IFRS

MESURES FINANCIÈRES NON DÉFINIES PAR LES IFRS

Le résultat d'exploitation net, le résultat net immobilier du portefeuille comparable, les fonds provenant de l'exploitation récurrents et les fonds provenant de l'exploitation ajustés récurrents ne sont pas des mesures reconnues par les normes internationales d'information financière (« IFRS ») et n'ont pas de signification normalisée aux termes des IFRS. Ces mesures pourraient différer de calculs semblables présentés par des entités similaires et, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des mesures semblables présentées par ces autres entités.

INFORMATIONS RELATIVES À L'APPEL TRIMESTRIEL

La direction tiendra une conférence téléphonique le vendredi 14 août 2020, à 10 heures, heure normale de l'est, afin de présenter les résultats financiers et la performance du Fonds pour le deuxième trimestre 2020.

DATE: Vendredi 14 août 2020



HEURE: 10 heures, Heure de l'Est



COMPOSEZ: Toronto et outre-mer : 1-416-764-8688

Amérique du Nord (sans frais) : 1-888-390-0546



PRÉSENTATION : Présentation PDF disponible sur le site-web de BTB



https://www.btbreit.com/fr/informations-aux-investisseurs/presentations-annuelles/#presentation-trimestrielle

WEBDIFFUSION :





https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1345733&tp_key=d33ddf8140

REDIFFUSION: Du vendredi 14 août 2020, 13 heures, jusqu'au 21 août 2020, 23 heures 59 en composant le :





1-416-467-8677 (local) ou, 1-888-390-0541 (sans frais) et en composant le numéro de référence suivant : 720763 #

Les représentants des médias, de même que toute partie intéressée, peuvent assister à la téléconférence en mode écoute seulement.

Les opérateurs de la conférence téléphonique coordonneront la période de questions et réponses (pour les analystes seulement) et vous guideront dans les procédures relatives à celles-ci.

À PROPOS DE BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier dont les parts se transigent sur la Bourse de Toronto. BTB est un important propriétaire immobilier dans l'est du Canada. En date du 14 août 2020, BTB est propriétaire de 64 propriétés commerciales, de bureaux et industrielles totalisant environ 5,3 millions de pieds carrés. La valeur totale des actifs de BTB est d'environ de 935 millions $.

LES OBJECTIFS DE BTB

1)

Produire des distributions en espèces fiscalement avantageuses pour les porteurs de parts; 2)

Croître ses actifs par la croissance interne et par des acquisitions relutives dans le but d'augmenter le bénéfice distribuable pour supporter les distributions; 3)

Optimiser la valeur des actifs par une gestion dynamique des propriétés pour maximiser la valeur à long terme des propriétés ainsi que ses parts.

BTB offre un plan de réinvestissement des distributions aux porteurs de parts, lequel permet aux participants de réinvestir leurs distributions mensuelles en parts additionnelles de BTB, à un prix calculé en fonction du cours moyen pondéré des parts à la Bourse de Toronto durant les cinq jours de bourse qui précèdent immédiatement la date de distribution, escompté de 3%.

Pour de l'information plus détaillée, visitez le site internet du Fonds au www.btbreit.com

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs concernant BTB. Ces énoncés se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes tels que « pouvoir », « prévoir », « estimer », « avoir l'intention de », « être d'avis » ou « continuer », la forme négative de ces termes et leurs variantes, ainsi qu'à l'emploi du conditionnel et du futur. Le rendement et les résultats réels de BTB pourraient différer sensiblement de ceux qui sont exprimés dans ces énoncés ou qui y sont sous-entendus. Ces énoncés sont faits sous réserve des risques et incertitudes inhérents aux attentes. Parmi les facteurs importants en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes, citons les facteurs généraux liés à la conjoncture économique et aux marchés, la concurrence, la modification de la réglementation gouvernementale et les facteurs exposés dans les documents déposés par BTB auprès des organismes de réglementation au Canada. La présente mise en garde s'applique à tous les énoncés prospectifs attribuables à BTB et aux personnes qui agissent en son nom. Sauf indication contraire ou exigée par la loi applicable, tous les énoncés prospectifs sont à jour à la date du présent communiqué.

