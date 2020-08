Huawei lance son premier Roadshow FusionSolar En Allemagne et au Benelux





AMSTERDAM et DÜSSELDORF, Allemagne, 14 août 2020 /PRNewswire/ -- Huawei lance son premier Roadshow FusionSolar au Benelux et en Allemagne, en respectant strictement les gestes barrières contre la COVID-19. Ce Roadshow couvre deux itinéraires distincts pour chaque région et se déroulera de mi-août jusqu'à fin octobre 2020 avec 24 points d'arrêt prévus pour l'instant. Les deux camions seront équipés de la dernière gamme de produits résidentiels Huawei qui seront directement présentés aux partenaires commerciaux et installateurs.

En respectant les gestes barrières, les installateurs et partenaires pourront découvrir de plus près les dernières gammes de nos produits et discuter des nouvelles innovations avec l'équipe Huawei FusionSolar. Aussi, les visteurs peuvent gagner des SmartWatch ou des Smartphone Huawei en partageant leurs meilleurs moments sur les réseaux sociaux avec les hashtags #huawei #fusionsolar #roadshow #solarbus #wattkraft .

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Internet du Roadshow.

https://solarbus.nl/ (pour le Benelux) ou www.solar-roadshow.com (pour l'Allemagne)

Calendrier de Roadshow au BENELUX :

10 au 21 août : nord des Pays-Bas (Dokkum, Zwolle)

24 août au 4 septembre : sud des Pays-Bas (Rosendael, Ruremonde)

7 au 18 septembre : centre des Pays-Bas (Harlem, Kootwijkerbroek)

Calendrier de Roadshow en Allemagne :

18.08.20 Norderstedt/Strandhaus Norderstedt

20.08.20 Schwerin/MV Seenplatte

25.08.20 Berlin/Brandenburg Wasserski Ruhlsdorf

27.08.20 Xanten/bagfiz am See

Les entreprises et installateurs intéressés peuvent s'inscrire aux adresses suivantes : https://solarbus.nl/ (pour le Benelux) ou www.solar-roadshow.com (pour l'Allemagne), et notre équipe leur rendra visite prochainement.

Des mesures strictes d'hygiène et de sécurité ont été mises en place pour les Roadshow afin de réduire les risques de COVID-19. Des masques et du gel hydroalcoolique seront mis à disposition. La coordination et la mise en oeuvre sont assurées par le VAP (Value Added Partner) de Huawei Wattkraft.

