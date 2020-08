Eaton lance une nouvelle gamme de solutions de commande mobile sans fil pour les machines lourdes et les opérations de terrain





La société de gestion énergétique Eaton a annoncé aujourd'hui que son activité eMobility vient de lancer une nouvelle gamme de solutions optimisées de commande mobile Eaton OMNEX Trusted Wirelesstm destinées aux machines lourdes et aux opérations de terrain. Les unités de commande double sens à distance de 900 MHz permet le contrôle sans fil des machines dans des environnements hostiles, comme les secteurs minier, de la construction, agricole, ferroviaire et marin.

"Notre prochaine génération de commandes sans fil renforcées et étanches OMNEX a été conçue d'après les attentes de nos clients, et offrent de nombreux avantages, dont une sécurité et une productivité accrues pour les opérateurs de machine", déclare Scott Adams, président, eMobility, Eaton. "Globalement, nous avons amélioré la fiabilité et la connectivité de nos solutions, qui ont toujours gardé une longueur d'avance sur nos concurrents. Nous continuons également à renforcer notre technologie sans fil dans ces domaines."

Sur un chantier, les commandes sans fil peuvent contrôler des machines lourdes, comme des camions de pompage, camions à remorque, camions malaxeurs et des grues. Le contrôle à distance procure divers avantages, comme la réduction du personnel sur site et la sécurité des travailleurs. Les nouvelles unités ont une portée allant jusqu'à 1 650 pieds (500 mètres) et peuvent être programmées pour répondre à un large éventail de missions. Par exemple, un opérateur peut contrôler à distance et en toute sécurité les fonctions de flèche, de rotation d'une bétonnière, ou lever et abaisser une grue. Les commandes sans fil peuvent également être programmées pour fournir des informations via un écran, une réponse haptique ou une séquence de diodes lumineuses. Cette fonction peut être utilisée pour indiquer à un opérateur quand une grue est entièrement déployée, ou programmée pour afficher le poids chargé sur une remorque.

Les unités sont dotées des protocoles propriétaires d'Eaton en matière de cybersécurité afin d'empêcher tout piratage d'une source extérieure, et des algorithmes de contrôle sophistiquées garantissent un fonctionnement sans faille. Chaque commande peut être programmée pour se connecter à un véhicule ou une machine disposant d'un récepteur installé dans les systèmes électroniques.

Les commandes sans fil sont conformes aux normes IP65 & IP67 (Ingress Protection Code 65 et 67), et donc hermétiques à la poussière, protégées contre les projections d'eau et résistantes à une immersion complète et continue dans l'eau. Elles ont été repensées pour une forme, commodité et fonction optimisées, ce qui les rend plus faciles à manipuler et contrôler. Ces nouvelles unités bénéficient en outre de dispositifs radio et de batteries lithium-ion assurant des performances optimales.

La nouvelle gamme sans fil d'Eaton offre des solutions flexibles pour les clients, et comprennent les modèles suivants:

La commande portative TD110

La commande portative TD1140 avec E-Stop en option

La commande à poignée pistolet TD2100

Le boîtier ceinturée TD3100

En plus des unités de commande double sens à distance sans fil de 900 MHz, des versions 2,4 GHz seront commercialisées plus tard dans l'année. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur Eaton.com/wireless.

L'activité eMobility d'Eaton a été créée par la fusion des capacités de production, expertise de fabrication mondiale des activités électrique et véhicule d'Eaton. La société projette de continuer à développer de nouveaux produits et de nouvelles technologies, notamment en diagnostic connecté, électronique de puissance intelligente et systèmes prédictifs de surveillance de la santé, afin de consolider ses capacités mondiales et de proposer des solutions d'électrification intelligentes aux clients de véhicules particuliers, véhicules commerciaux et hors autoroute. Pour de plus amples renseignements sur l'activité eMobility d'Eaton, veuillez visiter Eaton.com/eMobility.

La mission d'Eaton est d'améliorer la qualité de vie et l'environnement grâce à l'utilisation de technologies et services de gestion énergétique. Nous fournissons des solutions durables qui aident nos clients à gérer efficacement l'énergie électrique, hydraulique et mécanique ? avec une sécurité, efficience et fiabilité accrues. Eaton a généré un chiffre d'affaires de 21,4 milliards USD en 2019, et commercialise ses produits dans plus de 175 pays. La société emploie 93 000 personnes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.eaton.com.

