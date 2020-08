Les Canadiens et Canadiennes veulent voir des actions du gouvernement du Canada pour préserver la santé des pêches





Les organisations de pêche appellent aux sanctions contre ceux et celles qui enfreignent les règles

OTTAWA, ON, le 14 août 2020 /CNW/ - Un nouveau sondage national démontre qu'une très forte majorité des Canadiens et Canadiennes veulent des pêcheries où tout le monde respecte les règlements et que les règles soient appliquées par le ministère des Pêches et des Océans. Commandée par une coalition d'organisations de pêcheurs et réalisée par Nanos Research, les Canadiens et Canadiennes estiment que les négociations directes entre le gouvernement, les dirigeants autochtones et les organisations de pêche sont importantes pour la gestion des pêches.

"Certains individus enfreignent ouvertement les règles destinées à maintenir nos pêcheries en bonne santé et durables", déclare Gaëtan Robichaud, président de l'Union des pêcheurs des Maritimes. "Nous avons besoin du gouvernement pour protéger le bien public. Cela signifie qu'il faut sévir immédiatement contre toute pêche en dehors des saisons de pêche établies par le gouvernement. L'inaction met l'avenir de la pêche en danger pour tout le monde", selon Colin Sproul de la Bay of Fundy Inshore Fishermen's Association.

La recherche suggère que les Canadiens moyens sont sur la même longueur d'onde que les principales organisations de pêche du Canada. Environ neuf Canadiens et Canadiennes sur dix (89 %) affirment qu'il est important de veiller à ce que chacun respecte les règlements de pêche fondés sur les principes de durabilité et plus de huit sur dix (87 %) affirment qu'il est important de faire respecter les règles fixées par le ministère des Pêches et des Océans.

"Les Canadiens et Canadiennes seraient choqués d'apprendre que le gouvernement du Canada n'est pas cohérent dans l'application de ses propres règles visant à protéger les pêches. Les pêcheurs licenciés qui respectent les règles sont témoins de l'inaction du gouvernement. Il faut que cela cesse", déclare Bernie Berry de la Coldwater Lobster Association.

La même enquête nationale propose également des solutions. Huit Canadiens et Canadiennes sur dix (79 %) estiment qu'il est important que le gouvernement, les dirigeants autochtones et les organisations de pêche négocient directement ensemble pour gérer les pêches.

"Notre coalition d'organisations de pêche du Canada atlantique et du Québec est prête à s'asseoir à la table des négociations pour parler directement avec le gouvernement et les dirigeants autochtones afin de créer un avenir positif pour la pêche pour tous", déclare le président de la PEI Fishermen's Association, Bobby Jenkins. "Malheureusement, nos appels au gouvernement pour qu'il convoque directement les principaux acteurs sont tombés dans l'oreille d'un sourd, mais il n'est pas trop tard et nous serions réjouis de l'action du gouvernement", selon O'Neil Cloutier du Regroupement des pêcheurs professionnels de sud de le Gaspésie au Québec.

COALITION DES ORGANISATIONS DE PÊCHES DE L'ATLANTIQUE ET DU QUÉBEC

Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie (RPPSG)

Union des pêcheurs maritimes (UPM)

PEI Fishermen's Association (PEIFA)

Fundy North Fishermen's Association (FNFA)

Cape Breton Fish Harvesters Association (CBFHA)

Coldwater Lobster Association (CLA)

Bay of Fundy Inshore Fishermen's Association (BoFIFA)

Scotia Fundy Inshore Fishermen's Association (SFIFA)

Brazil Rock 33/34 Lobster Association

Gulf Nova Scotia Bonafide Fishermen's Association (GNSBFA)

Guysborough County Inshore Fishermen's Association (GCIFA)

Eastern Shore Fishermen's Protective Association (ESPFA)

Gulf Nova Scotia Fleet Planning Board (GNSFPB)

À propos de la recherche : Nanos a mené un sondage aléatoire hybride à bases duales (lignes terrestres et cellulaires) par téléphone et en ligne auprès de 1 094 canadiens et canadiennes, âgés de 18 ans ou plus, entre le 26 et le 30 juillet 2020, dans le cadre d'une enquête omnibus. Les résultats ont été vérifiés statistiquement et pondérés par âge et par sexe en utilisant les dernières informations du recensement et l'échantillon est stratifié géographiquement pour être représentatif du Canada. La marge d'erreur pour cette enquête est de ±3,0 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Tous les détails méthodologiques de l'enquête, y compris toutes les questions posées, sont affichés sur le site www.nanos.co.

