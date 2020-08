DeltaTrak améliore son programme de redémarrage de la chaîne du froid afin d'aider ses clients à lutter contre la COVID-19





DeltaTrak®, l'un des principaux innovateurs en solutions de chaîne du froid, améliore son programme de redémarrage de la chaîne du froid afin d'offrir à ses clients des méthodes plus sûres et plus efficaces pour protéger leurs employés et leurs clients de la pandémie de COVID-19. Ce programme a été créé pour aider les entreprises à rouvrir leurs installations sur une base saine en fournissant un accès à des solutions EPI dont elles ont cruellement besoin en ce moment. Suite à une réponse extrêmement positive, DeltaTrak a ajouté le thermomètre frontal automatique, à infrarouges et sans contact, ThermoTrace, et le distributeur sans contact, de gel désinfectant pour les mains, afin de répondre au besoin d'options efficaces, sans contact et mains libres, de prise de température et de désinfection.

« La demande accrue en équipement de sécurité et de désinfection est alimentée par le besoin de nos clients de travailler en toute sécurité sans mettre en péril la santé de leurs employés et de leurs clients lorsqu'ils utilisent des thermomètres et des désinfectants pour les mains », a expliqué Frederick Wu, PDG de DeltaTrak. « L'accès à ces solutions demeure un défi majeur, et nous sommes convaincus que ces nouveaux ajouts permettront à notre programme de redémarrage de la chaîne du froid, de continuer de répondre aux besoins de nos clients en matière de solutions rapides aux problèmes concrets posés par la pandémie de COVID-19. »

La capacité de nos clients à rouvrir leurs installations et rester en activité dépend de la disponibilité d'outils sûrs et efficaces pour empêcher et atténuer la propagation du coronavirus dans leurs locaux. Le thermomètre frontal automatique sans contact, ThermoTrace, modèle 15050, est une unité automatique autonome qui ne requiert pas de personnel dédié. Ce dispositif mains libres ultrarapide peut effectuer jusqu'à 50 mesures à la minute, rendant ainsi la prise de température des employés et des clients, à la fois rapide, facile et économique. Le distributeur sans contact, de gel désinfectant pour les mains, modèle 50053, de DeltaTrak est un moyen facile de promouvoir l'hygiène. Il est idéal dans les écoles, les supermarchés, les restaurants, les hôtels, les cliniques et autres lieux publics.

DeltaTrak reconnaît l'importance de continuer à faciliter la mise à disposition de ces solutions de santé et de sécurité essentielles pour ses clients. Ces produits offrent une double approche pour aider les entreprises à protéger leurs employés et leurs clients. Le thermomètre frontal automatique sans contact et le distributeur sans contact, de gel désinfectant pour les mains peuvent tous deux être installés de manière pratique à l'entrée des entreprises.

