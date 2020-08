Avis aux médias - Le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté fera une annonce





MONTRÉAL, le 13 août 2020 /CNW/ - L'honorable Marco E. L. Mendicino, C.P., député, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, fera une annonce importante. Il sera accompagné par Soraya Martinez Ferrada, secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et députée de Hochelaga, ainsi que par Emmanuel Dubourg, député de Bourassa.

Date : Le vendredi 14 août 2020 Heure : 10 h (HE) Endroit : IRCC Montréal, 1025, rue Saint-Jacques

Montréal (Québec)

H3C 1G8

Notes à l'intention des médias :

Les représentants des médias sont priés de porter un masque médical ou en tissu.

Il n'y a aucune possibilité de stationnement sur la rue Saint-Jacques .

. Afin d'assurer le respect de la limite provinciale relative aux rassemblements, les représentants des médias sont priés de répondre à cette invitation en envoyant un courriel à IRCC.Info-Info.IRCC@cic.gc.ca.

Les documents connexes (communiqué, document d'information) pourront être téléchargés dès le début de l'événement au moyen de Dropbox à l'adresse dropbox.com/sh/8amtgtppjhyco9w/AAAxQOQoxqNSHC9ZyNpf4w2na?dl=0.

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Communiqué envoyé le 13 août 2020 à 19:06 et diffusé par :