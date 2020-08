Le Fonds humanitaire des Métallos soutient la population de Beyrouth touchée par les explosions du port grâce à un don de 5 000 $





Le Fonds humanitaire des Métallos (FHM) apporte une aide d'urgence de 5 000 $ pour soutenir les personnes touchées par les fortes explosions qui se sont produites dans le port de Beyrouth.

Causée par 2 750 tonnes de nitrate d'ammonium stockées dans un navire abandonné sans les mesures de sécurité nécessaires, l'onde de choc de la déflagration a été ressentie dans un rayon de 200 km et a tué au moins 200 personnes, a laissé des centaines de milliers de personnes sans abri et a causé des milliards de dollars de dommages matériels dans la capitale libanaise.

Cette catastrophe est la dernière d'une série de crises qui ont récemment secoué le pays, à savoir une crise financière et politique grandissante, les effets du conflit en Syrie et la COVID-19.

Les fonds fournis par le FHM, qui proviennent de contributions des membres du Syndicat des Métallos de partout au Canada, ont été donnés via la Croix-Rouge canadienne au Fonds de secours pour les besoins humanitaires au Liban, et seront utilisés pour fournir des soins de santé tels que des médicaments essentiels, du matériel, des fournitures et de la formation dans les zones les plus vulnérables.

« La poussière était à peine retombée à Beyrouth que le peuple libanais exigeait, à juste titre, des réponses et demandait au gouvernement de rendre des comptes. En attendant, les Métallos estiment qu'il est important de répondre aux besoins immédiats des personnes touchées par cette tragédie », a déclaré Ken Neumann, président du FHM et directeur national du Syndicat des Métallos.

Le Fonds humanitaire des Métallos (FHM) est un organisme de bienfaisance enregistré qui défend le respect des droits humains et contribue à des projets de développement et des secours d'urgence dans les pays en développement et dans les collectivités au Canada. Les membres du Syndicat des Métallos y contribuent par le biais de clauses négociées dans le cadre de leurs conventions collectives. Dans certains cas, les employeurs versent des contributions équivalentes.

