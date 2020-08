Déclaration - Le Canada met sur pied un groupe de travail pour soutenir les survivants et les autres personnes touchées par la tragédie de Beyrouth





OTTAWA, ON, le 13 août 2020 /CNW/ - L'honorable Marco E. L. Mendicino, C.P., député, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et l'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères, ont publié la déclaration suivante :

« Les Canadiens ont été choqués et profondément attristés par l'explosion qui a eu lieu à Beyrouth la semaine dernière. Nous pleurons ceux qui ont perdu la vie et souhaitons aux survivants un prompt rétablissement.

La première priorité du gouvernement du Canada est de faire en sorte que les Canadiens touchés ainsi que leurs familles bénéficient de l'assistance consulaire et de tout autre soutien dont ils ont besoin pour traverser cette période difficile. Le Canada met en place un groupe de travail sur le Liban pour soutenir la prestation des services consulaires et pour veiller à ce que les questions et préoccupations liées à l'immigration soient traitées rapidement.

Les citoyens libanais qui se trouvent temporairement au Canada ont également la possibilité de prolonger leur séjour s'ils ne peuvent pas rentrer chez eux en raison de l'explosion. Le Canada renoncera au coût des documents liés au renouvellement de leur statut pour eux, ainsi que pour les Canadiens et les résidents permanents se trouvant au Liban qui doivent rentrer chez eux.

Ces engagements font suite à la promesse d'une aide humanitaire et d'une aide au développement maximale de 30 millions de dollars pour le peuple libanais. Ce financement aidera des partenaires de confiance comme la Croix-Rouge et la Coalition humanitaire à répondre aux besoins urgents des personnes touchées par l'explosion.

Les liens de peuple à peuple entre le Canada et le Liban sont forts. Le Canada continuera à suivre de près la situation pour s'assurer que les survivants de la récente tragédie reçoivent l'aide dont ils ont besoin. Nous continuons de travailler avec le gouvernement libanais et sommes prêts à lui apporter notre aide dans la mesure du possible. »

Faits en bref :

Les Canadiens et les résidents permanents du Canada qui sont au Liban ont le droit de revenir au Canada, sous réserve des mesures frontalières mises en place pour empêcher la propagation de la COVID-19.

Il existe également une exemption pour la famille immédiate à la frontière pour les ressortissants étrangers qui ont un lien de parenté avec des citoyens canadiens et des résidents permanents, sous réserve d'avoir obtenu un visa de résident temporaire valide, de respecter la quarantaine obligatoire de deux semaines et de rester pour un séjour d'au moins 15 jours.

Les étudiants étrangers originaires du Liban peuvent se rendre au Canada à condition d'avoir un permis d'études valide délivré avant le 18 mars 2020.

Nos partenaires de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, de l'Organisation internationale pour les migrations et des organismes locaux d'établissement ont récemment commencé à reprendre les opérations de réinstallation des réfugiés, et nous continuerons à donner la priorité à la réinstallation des cas les plus urgents.

La capacité d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à traiter les demandes est limitée par la pandémie mondiale, mais nous nous efforçons de donner la priorité aux demandes des Canadiens et des résidents permanents qui rentrent au pays, des groupes vulnérables et des personnes qui assurent des services essentiels.

Les Canadiens qui ont besoin d'une aide consulaire au Liban peuvent contacter l'ambassade du Canada à Beyrouth au 961 4726700 ou berut-cs@international.gc.ca, ou contacter le Centre de surveillance et d'intervention d'urgence d'Affaires mondiales Canada à Ottawa au + 1-613-996-8885 ou sos@international.gc.ca.

