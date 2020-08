Andersen Global fait ses débuts au Mali, poursuivant ainsi son expansion sur les marchés clés d'Afrique





Andersen Global a annoncé avoir fait ses débuts au Mali par le biais d'un accord de collaboration avec le cabinet juridique et fiscal Juri-Partner basé à Bamako, permettant à l'organisation de bénéficier d'une présence complémentaire à l'heure où cette dernière poursuit son expansion sur les marchés clés d'Afrique.

L'un des plus grands cabinets du Mali, Juri-Partner s'est agrandi au fil des ans pour compter aujourd'hui trois associés et plus de 20 professionnels, dont deux fiscalistes. L'associé directeur Mamadou Diarra et son équipe offrent une gamme complète de services fiscaux et juridiques pour le secteur des affaires, de l'extraction minière, des télécommunications, de la fiscalité, et de l'arbitrage, et proposent des services de fiscalité commerciale générale et des services juridiques à des opérations privées et institutionnelles tant au niveau national qu'international.

« Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour créer des relations clients fondées sur la confiance et la transparence et nous avons un engagement envers l'intendance et l'indépendance », a déclaré Mamadou Diarra. « Les affaires se mondialisent de plus en plus et les besoins des clients peuvent varier selon le pays et la juridiction. En combinant l'étendue de la couverture et l'expertise d'Andersen Global à notre connaissance approfondie du marché local, cette collaboration nous positionne bien pour aider nos clients à gérer leurs besoins juridiques et fiscaux. Nous sommes impatients de travailler avec les autres cabinets membres et collaborateurs dans notre région d'Afrique de l'Ouest ainsi que dans le reste du monde. »

« Mamadou et son équipe jouissent d'une réputation d'excellence largement reconnue et ils partagent notre engagement à mettre la barre plus haut en matière de service à la clientèle », a déclaré Mark Vorsatz, président du conseil d'administration d'Andersen Global et PDG d'Andersen. « Cette vision commune apporte une base solide pour de bonnes relations de travail et pour le développement d'une pratique supérieure. Nous aspirons à établir la norme en matière de services fiscaux et juridiques en Afrique ainsi qu'à l'échelle mondiale en étant des conseillers commerciaux de confiance, en démontrant les valeurs de notre organisation et en fournissant les meilleures solutions qui soient de manière transparente. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 6 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d'une présence sur plus de 189 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

