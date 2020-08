Déclaration commune sur la progression du protocole d'entente des Wet'suwet'en





OTTAWA, ON, le 13 août 2020 /CNW/ - Les chef héréditaire des Wet'suwet'en, le ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation de la Colombie-Britannique, Scott Fraser, et la ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, ont fait la déclaration suivante :

«?Aujourd'hui, nous réaffirmons notre engagement à travailler ensemble dans le cadre du protocole d'entente que nous avons signé plus tôt cette année pour mettre en oeuvre les droits et le titre des Wet'suwet'en à l'égard du Yintah. Nous avons noué un dialogue important pour régler les questions des droits et du titre des Wet'suwet'en qui sont en suspens depuis la décision Delgamuukw-Gisday-wa rendue il y a plus de 20 ans. Il s'agit d'un travail complexe et important, et il faudra du temps. Mener ces travaux en pleine pandémie de COVID a créé des défis supplémentaires, mais les conversations importantes que nous tenons continuent de nous faire progresser.

Pour l'instant, nous participons toujours à des négociations sur l'entente qui, à l'origine, devait être terminée à la mi-août, et nous continuons de travailler de bonne foi à un processus accéléré convenu. Nous prendrons le temps nécessaire pour bien faire les choses.

Notre objectif est de faire en sorte que les négociateurs s'entendent d'ici la mi-octobre 2020 quant à une prochaine entente en vue d'affirmer les droits et le titre des Wet'suwet'en, qui préparer également le terrain pour de nouvelles négociations sur la mise en oeuvre. L'ébauche d'entente devra ensuite être approuvée et ratifiée par les membres du clan des Wet'suwet'en et par les gouvernements provincial et fédéral, ce que nous souhaitons faire avant la fin de l'année. Pendant ce temps, nous poursuivrons la mobilisation interne avec les Wet'suwet'en et la mobilisation communautaire externe avec d'autres parties intéressées quant aux négociations et à l'ébauche d'entente.

Le travail interne de réunification au sein de la Nation des Wet'suwet'en est un élément très important du protocole d'entente, et les travaux en ce sens sont en cours. Les dirigeants héréditaires des Wet'suwet'en demeurent résolus à poursuivre leur mobilisation auprès des membres des clans et des conseils élus afin de renforcer davantage les familles et les communautés et de bâtir une nation forte et unie.

Aujourd'hui, nous lançons également un processus de mobilisation communautaire externe élaboré conjointement qui contribuera à assurer notre réussite à l'égard de la mise en oeuvre des droits et du titre des Wet'suwet'en. Comme première étape, nous enverrons dès aujourd'hui des invitations à des participants éventuels de gouvernements locaux, de l'industrie, d'entreprises et de groupes de loisirs pour qu'ils se joignent à un groupe de mobilisation régional et proposent des participants à un conseil consultatif principal. Au fur et à mesure que nos travaux progresseront, nous consulterons également les nations voisines.

Nous sommes heureux du transfert de propriété de l'école Lake Kathlyn le mois dernier afin de créer le siège du gouvernement des Wet'suwet'en pour l'ensemble du Yintah. Les Wet'suwet'en en ont fait l'acquisition grâce à un financement de 1,2 million de dollars accordé par la province de la Colombie-Britannique. Les Wet'suwet'en collaborent avec le district scolaire et l'exploitant de la garderie pour assurer une transition sans heurt l'an prochain.

Notre engagement à poursuivre nos négociations en vue de mettre en oeuvre les droits et le titre des Wet'suwet'en est ferme. Nous savons qu'il est essentiel qu'ensemble nous continuions d'aller de l'avant avec ce travail qui profitera à toutes les personnes qui vivent dans le Yintah.?»

