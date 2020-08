Les producteurs de légumes du Québec en mode croissance avec des investissements dans des technologies et des procédés innovants





SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON,QC, le 13 août 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé des contributions totalisant près de 2,2 millions de dollars à deux entreprises québécoises de Saint-Patrice-de-Sherrington, au Québec. Ces entreprises s'apprêtent à lancer des projets inédits dans le secteur qui emploieront des technologies agricoles de pointe.

Plus particulièrement, un investissement de 625 419 $ aidera les Jardins A. Guérin et Fils inc. (JAG) à optimiser les techniques de culture et à effectuer des tests de marché dans le cadre de la mise en oeuvre d'un nouveau modèle de production annuelle de radis biologiques cultivés en serre, la première opération du genre au Canada. La présence sur le marché intérieur de radis biologiques cultivés localement toute l'année permettra de réduire les importations en offrant une nouvelle gamme de produits du secteur agroalimentaire canadien et créera de nouvelles possibilités d'exportation. La production annuelle de JAG contribuera à contrebalancer les importations de radis du Mexique et du sud de la Californie, évaluées à environ 18,6 millions de dollars. Une fois achevé, ce projet devrait générer des recettes de 1,3 million de dollars grâce à la production de 460 000 palettes.

Entre-temps, un investissement de plus de 1,5 million de dollars viendra aider le producteur d'oignons Onipro à adopter une technologie de balayage optique qui augmentera la productivité et réduira les pertes tout en garantissant un produit de la meilleure qualité possible. Ce sera la première fois qu'une telle technologie est utilisée dans le secteur de l'oignon au Canada, ce qui permettra aux producteurs d'augmenter la production pour répondre à la demande croissante, de réduire les coûts et d'accroître les exportations. Grâce à ce projet, les oignons peuvent désormais être tracés jusqu'à leur point d'origine à des fins de salubrité et de sécurité. Ce projet devrait permettre d'accroître la production de 30 % d'ici cinq ans. On espère que cette technologie permettra d'augmenter la production d'oignons au cours de cette même période de 58 millions de livres à 76,5 millions de livres par année, augmentant ainsi la compétitivité d'Onipro sur le marché intérieur et à l'exportation.

Ces contributions illustrent l'engagement du gouvernement du Canada à investir dans l'innovation et la croissance du secteur agricole et agroalimentaire et à aider les agriculteurs et les entreprises du pays à parvenir à la production durable de produits de classe mondiale.

Citations

« Ces innovations agricoles vont créer plusieurs débouchés sur le marché mondial et contribuer à la croissance économique de la région de Sherrington. Ces deux projets innovants démontrent l'engagement de notre gouvernement à positionner le Canada comme chef de file de la production durable de légumes.

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Ces deux entreprises locales attestent de l'ingéniosité et de la capacité d'adaptation de l'industrie agricole ici au Québec et dans le reste du Canada. Ces innovations, qui représentent des premières au Canada, profiteront à tous les Canadiens. »

- Brenda Shannahan, députée de Châteauguay--Lacolle

« La participation financière d'Agriculture et Agroalimentaire Canada permet au Groupe Vegco et à son plan d'emballage Onipro de consolider leur position de leader de l'emballage d'oignons au Canada. Les nouvelles technologies acquises avec ce projet permettront d'augmenter la rapidité d'exécution de la production des commandes des clients tout en assurant une qualité optimale selon les spécifications de chacun d'entre eux. Un triage optique interne et externe révolutionnaire réduira le gaspillage alimentaire en optimisant le triage des oignons problématiques. »

- Marc-André Van Winden, Onipro inc.

« Cette contribution financière d'Agriculture et Agroalimentaire Canada accélérera la mise au point d'une toute nouvelle production en serre au Canada. Ce projet innovateur de production de radis biologiques permettra d'ajouter un nouveau produit local à la faible gamme de produits disponibles durant la saison hivernale tout en répondant à la demande croissante des consommateurs sur l'accessibilité à des produits frais, de qualité (physique et gustative) et exempts de pesticides. »

- Pascal Guérin, directeur de la production, Jardins A. Guérin et Fils inc.

Faits en bref

Le financement est offert au moyen du programme Agri-innover d'Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Le programme Agri-innover vise à accélérer la commercialisation, l'adoption ou la démonstration de produits, de technologies, de processus ou de services novateurs qui améliorent la compétitivité et la durabilité du secteur.

L'entreprise Onipro, fondée en 1963, est le plus important conditionneur d'oignons frais au Québec. Constituée en coopérative en 1990, elle appartient à 12 producteurs d'oignons cultivés en plein champ. Le groupe Vegco inc. en est membre de soutien et copropriétaire.

Fondée en 1983, JAG est une entreprise familiale de production de radis, d'oignons et de carottes. Sa principale installation est située à Sherrington , au Québec.

, au Québec. Les radis de JAG constituent actuellement 29 % de la production canadienne et 47 % de la production québécoise de radis.

JAG a obtenu la certification biologique de ses radis en novembre 2018.

