L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - MTT

Le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF) a ordonné la radiation temporaire de M. Denis Ouellet (certificat no 176612) pour une durée totale de deux mois. M. Ouellet a plaidé coupable à tous les chefs d'infraction contenus...

Reprise des négociations pour : Société : Magna Terra Minerals Inc. Symbole à la Bourse de croissance TSX : MTT Les titres : Non Reprise (HE) : 09:30 08/14/2020 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les...