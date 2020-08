MODIFICATION - Changement aux paramètres de la conférence de presse - Invitation aux médias - La ministre Mélanie Joly annoncera des investissements destinés à soutenir des entreprises de la Gaspésie





Veuillez noter que l'avis aux médias diffusé le 13 août 2020 a été modifié. Voir l'information pertinente ci-dessous :

ANSE-À-BEAUFILS, QC, le 13 août 2020 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, accompagnée de l'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, annoncera un appui financier du gouvernement du Canada pour soutenir la croissance en Gaspésie.

La Gaspésie compte un grand nombre d'entreprises et d'organismes dynamiques et engagés à contribuer à la vitalité de l'économie locale et de la région en général. L'appui de DEC permettra à ces organisations de croître et de maintenir leurs activités ainsi que de valoriser les atouts régionaux.

Date :

Vendredi 14 août 2020

Heure :

10 h 30

Endroit :

La Vieille Usine

Salle de spectacles

55, rue à Bonfils

L'Anse-à-Beaufils (Québec)

G0C 1G0

Les journalistes doivent obligatoirement confirmer leur participation en transmettant leur nom et le nom de leur média à l'adresse courriel suivante avant 9 h 30, le vendredi 14 août 2020 : dec.media.ced@canada.ca.

Veuillez noter qu'aucune diffusion en direct n'est prévue.

Les personnes qui assistent à la conférence de presse ne doivent pas présenter de symptômes similaires à ceux de la COVID-19 ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. Notez que le port du couvre-visage est désormais obligatoire dans les lieux fermés au Québec.

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 13 août 2020 à 15:56 et diffusé par :