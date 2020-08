RECONNAISSANCE RIDEAU FIGURE SUR LA LISTE BAKER'S DOZEN 2020 DES MEILLEURS FOURNISSEURS DE SERVICES DE RECONNAISSANCE DE HRO TODAY.





Reconnaissance Rideau, fournisseur mondial de services de reconnaissance des employés et division du groupe d'entreprises Engage2Excel, apparaît à nouveau sur la liste Baker's Dozen des meilleurs fournisseurs de services de reconnaissance de HRO Today. Cette année marque la treizième fois que l'entreprise figure sur la liste, aux côtés de sa société soeur Engage2Excel, qui elle, se mérite la distinction une neuvième fois.

La liste Baker's Dozen de HRO Today constitue une référence importante dans le secteur des ressources humaines qui évalue la qualité des services des principaux fournisseurs de reconnaissance actuels. Pour déterminer le classement de chaque entreprise, des recherches sont effectuées en recueillant les impressions d'un groupe de près d'un millier de clients. Dans le cadre de ses recherches, HRO Today examine et évalue l'étendue des services, l'importance des transactions et le degré de satisfaction de la clientèle.

« C'est un honneur de figurer sur la liste Baker's Dozen une treizième fois ? un numéro chanceux, affirme Phil Stewart, PDG du groupe d'entreprises Engage2Excel. L'équipe repousse chaque jour les limites de la reconnaissance et de la mobilisation des employés en se concentrant sur l'innovation et sur les priorités de nos clients, tout en offrant un service impeccable. Cette distinction témoigne de l'engagement de notre équipe extraordinaire et talentueuse. »

Ces classements, qui servent de référence pour la différenciation des fournisseurs de services de reconnaissance, constituent une mesure importante de la satisfaction des clients. Ils servent également à rappeler aux fournisseurs qu'ils doivent constamment relever la barre de la qualité, des services et de la valeur qu'ils offrent à leur clientèle.

« L'année 2020 a été pour le moins intéressante, mais une chose reste claire pour nous et nos clients : la reconnaissance des employés compte plus que jamais, affirme Jeff Gelinas, vice-président des personnes, des produits et du marketing. Alors que les entreprises s'ajustent à la "nouvelle normalité", nous restons confiants envers notre capacité à fournir à nos clients des solutions de gestion des ressources humaines révolutionnaires qui amélioreront leurs talents et leurs résultats commerciaux ».

Pour afficher la liste complète des classements, consultez : www.hrotoday.com

À propos de Reconnaissance Rideau

Reconnaissance Rideau tire parti de plus de cent ans d'expérience dans le secteur de la reconnaissance et de la mobilisation pour redéfinir le visage du capital humain en améliorant l'expérience de travail des employés. Sa suite d'expérience de carrière (Career Experience Suite - CXS) primée, propulsée par VistanceMD, offre des solutions de recrutement, de reconnaissance et de sondage visant à transformer la main-d'oeuvre et améliorer les résultats financiers. Grâce à sa technologie de pointe, Reconnaissance Rideau peut cerner en temps réel des occasions d'améliorer la mobilisation et la rétention des employés, ainsi que le degré de satisfaction de la clientèle, tout en déterminant de façon concrète et mesurable le rendement de l'investissement qui permet une réduction des coûts de programme. Pour en savoir plus, consultez : www.rideau.com.

